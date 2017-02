El dirigente de MORENA ha dicho: Lo primero no es Estados Unidos ni es América, lo primero es construir, aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la fraternidad universal. Como dijo ese gran luchador que fue Martin Luther King: “La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad; solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio; solo el amor puede hacerlo”.

Por Leonardo Reichel

“La actual campaña contra migrantes en este país no es solo un asunto de carácter económico sino, fundamentalmente, de interés político. Un grupo está sacando provecho del sentimiento nacionalista que permanece aquí y en otras partes del mundo”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente del CEN de MORENA, durante un mitin el pasado domingo, en la Placita Olvera de Los Ángeles, California, donde también se confirmó su próxima visita a Phoenix, Arizona, el próximo martes 7 de marzo.

En el concurrido evento californiano, que fue el inicio de una gira por los Estados Unidos, que incluirá visitas a Chicago (20 de febrero) San Francisco, Laredo, El Paso (6 de marzo) y Nueva York, además de Phoenix (7 de marzo), López Obrador, estuvo acompañado por el sacerdote Alejandro Solalinde, conocido activista y defensor de los inmigrantes.

El líder de la izquierda mexicana subrayó las similitudes que se están dando entre la actual situación política estadounidense y la que se vivía en la Alemania anterior a Hitler. “claro que existe un malestar por el desempleo y los bajos ingresos” dijo, similar al provocado por la inflación en la mencionada nación europea. “Pero culpar de estas desgracias a determinados grupos sociales o culturales, nacionales o extranjeros, tiene una obvia connotación política”.

López Obrador, quien a diferencia del apático presidente Peña Nieto, ha venido a los Estados Unidos y está alzando la voz en defensa de la población inmigrante, denunció que “a Donald Trump y al grupo que lo asesora les ha dado resultado azuzar a integrantes de ciertos estratos de la sociedad estadounidense en contra de los inmigrantes y, en particular, los de nacionalidad mexicana. El discurso de odio y la cizaña en contra de los extranjeros, les permitió ganar la presidencia y suponen que van a mantenerse y reelegirse en el gobierno alimentando el odio de unos sectores contra otros”.

“No debe menospreciarse la capacidad de los actuales gobernantes de Estados Unidos: no son tontos; el discurso pendenciero de Donald Trump obedece a una calculada y fría estrategia política. El contenido, la técnica y la propaganda utilizada se inspiran en la teoría concebida en el siglo pasado sobre la defensa del llamado “espacio vital” frente a supuestos enemigos externos y en la exaltación de la superioridad y el patriotismo”, especificó el político mexicano, calificando al nuevo gobierno de ‘neofascista’.

Andrés Manuel López Obrador quien durante su visita a Phoenix estará presidiendo un acto de masas al que se invita a toda la comunidad, frente al Capitolio de Arizona; indicó el camino que debe seguirse: “Estos astutos, pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general, y a nuestros paisanos migrantes en particular, con los judíos estigmatizados e injustamente perseguidos de la época de Hitler”.

El líder de MORENA, también acompañado por el dirigente estatal en Sonora de esa organización, Alfonso Durazo Montaño, agregó en su mensaje que “ante semejante barbaridad, no debemos limitar nuestras acciones a la protesta y a la denuncia solo en el ámbito internacional, sino considerar como esencial la labor de información al interior de Estados Unidos”.

“Aquí mismo hay que hacer frente a la campaña de odio y de violación de los derechos humanos. En especial, debemos dirigir toda nuestra atención en hacer ver a los estadunidenses de buena voluntad, que son muchísimos, que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño”, dijo. “Es decir, debemos dedicar más tiempo al estadunidense de la provincia y de las pequeñas ciudades, el estadunidense que posee valores cívicos, morales y espirituales y que, sin embargo, vive en la desesperanza y está siendo envenenado de odio contra los trabajadores migrantes”.

La próxima visita de López Obrador a Phoenix, Arizona, que ha sido anunciada desde días atrás en las redes sociales ha despertado un gran entusiasmo de la comunidad y está reviviendo un hálito de esperanza, ahora que gruesos nubarrones sombrean el panorama para nuestra gente.