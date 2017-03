Por Hugo Laveen

La policía está buscando a un hombre armado que disparó a otro, poniéndolo en el hospital con lesiones potencialmente mortales, después de que un conflicto amoroso tomó un giro violento.

Ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes justo frente a la puerta principal de una casa en el barrio noroeste de la calle 12 y Avenida Dunlap, no lejos del Palm Park en Phoenix.

“El conflicto ocurrió después de que varios sospechosos conocidos llegaron a una casa … y comenzó a discutir con los residentes”, dijo el sargento Jonathan Howard, del Departamento de Policía de Phoenix.

Por el momento son pocos los detalles que están disponibles, pero la policía en la escena del incidente dijo que el ex novio de una mujer le disparó a su actual novio. Otras dos personas estaban con el sospechoso.

La víctima, un hombre de 38 años, fue baleado dos veces y estaba en estado crítico cuando fue llevado de prisa a Honor Health: John C. Lincoln Medical Center; Su pronóstico no se conoce.

La mujer no resultó herida. “Los sospechosos huyeron y aún no se han localizado”, dijo Howard.

En este punto, la policía no ha divulgado ninguna información sobre esos sospechosos.

Los vecinos le dijeron que había problemas con este grupo de personas, desde antes.