Tras varios días hospitalizada, Irma Ferreyra da Rocha murió en la provincia norteña de Misiones.

Internacional/EFE

En Argentina hay conmoción por la muerte de Irma Ferreyra da Rocha, una mujer de 47 años y madre de siete hijos, que fue golpeada, empalada y violada el pasado fin de semana en la localidad de Garupá, en la provincia de Misiones, donde este miércoles marcharan en repudio del feminicidio.

La mujer fue sepultada el martes, luego de pasar varios días hospitalizada en estado muy grave debido a las lesiones que le produjo el ataque que sufrió en la madrugada del pasado sábado. Según lo que se conoce hasta ahora Ferreyra fue golpeada, violada y abandonada hasta que un efectivo de la policía la encontró agonizante por casualidad.

Los primeros reportes de la investigación apuntan como posible culpable a un albañil de 28 años, de apellido Esteche, conocido en la zona como “El Porteño” y que ya fue detenido, según informó la prensa de la provincia de Misiones.

“Este asesino nos destrozó la vida, yo tengo hijas, sobrinas, nietas, y tengo miedo. No queremos que ninguna persona vuelva a pasar por una situación similar”, le dijo la hermana de la víctima, Mabel da Rocha, al portal Misiones Online.

Este nuevo caso de feminicidio generó una nueva ola de indignación frente a la violencia de género en Argentina, en donde las agresiones sexuales en contra de las mujeres aumentaron 78% entre 2008 y 2015 según el Registro Nacional de Feminicidios de la Justicia Argentina.

“Aquí se repite la escena de un cuerpo torturado y roto: hay crueldad. No alcanza con violar, no alcanza con matar. Es aplicar sobre las víctimas el terror del victimario con una violencia que no está destinada solamente a matar, sino también a aterrorizar”, se puede leer en el perfil de Facebook del Colectivo Ni Una Menos.

“Estamos ante una guerra contra las mujeres. Contra todas nuestras formas de autonomía”, puntualiza la publicación.

Este movimiento, extendido por toda Latinoamérica, ha liderado multitudinarias manifestaciones en contra de todas las formas de violencia de género.

Una de las más recordadas fue la del pasado 3 de junio, convocada en nombre de las las 286 víctimas de femicidios en 2015 y las 66 mujeres asesinadas en los primeros 100 días de 2016 en Argentina. La manifestación se concentró frente al Congreso de la Nación y fue replicada en varios puntos del país. La ocasión también fue aprovechada para protestar en contra del caso de una joven presa en Tucumán, condenada a ocho años de prisión por homicidio, cuando tuvo un aborto espontáneo, en una causa armada.

Posteriormente, el 19 de octubre volvieron a salir a las calles bajo la consigna de protestar en contra del crimen de Lucía Pérez, una joven de 16 años que murió de un paro cardíaco tras ser víctima de violación y empalamiento a manos de tres hombres en Mar de Plata. El caso fue repudiado por hombres y mujeres en todo el país, e incluso en algunas de las grandes ciudades de Latinoamérica.

Y ahora, por el caso de Irma Ferreyra da Rocha, el movimiento ha convocado una manifestación para este jueves bajo las consignas #NiUnaMenos y #JuevesNegro. “Con mucha tristeza volvemos a salir a las calles, esta vez por Irma -y por todas las compañeras vivas en nuestra memoria- para que su femicidio no quede impune ni en silencio, porque no vamos a dejar pasar ningún tratamiento mediático morboso y por fuera de toda reglamentación nacional e internacional”, se indica en los detalles del evento creado en Facebook.

Además invitaron a un paro internacional de mujeres el próximo 8 de marzo, contra la crueldad y a favor de las vidas libres.