Salud

Una afección estomacal puede arruinar rápidamente su celebración navideña.

Si le está enseñando a los niños a preparar las recetas familiares favoritas, incluya lecciones importantes sobre la seguridad alimentaria, aconseja la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics).

Lo que menos quiere regalarle a su familia es una enfermedad transmitida por los alimentos. A continuación, algunas sugerencias del grupo de pediatras para evitarlas:

Todo cocinero debe tener las manos limpias, y esto incluye a los pequeños ayudantes del chef. Asegúrese de que los niños se laven las manos bien y con frecuencia cuando manejen la comida.

Con frecuencia las bacterias se ocultan en los alimentos crudos, sobre todo en las carnes y las aves. Descongele la carne congelada en la nevera, no en la encimera. Lave bien las frutas y verduras crudas antes de comerlas o añadirlas a los platos.

Lamer la masa de los tazones y las cucharas es tentador, pero probar ciertos ingredientes crudos, como los huevos, puede ser riesgoso. También, siempre que alguien pruebe la comida durante la preparación, debe lavar o reemplazar el utensilio utilizado.

Tras cocinar, guarde los alimentos perecederos en la nevera. No se deben dejar a temperatura ambiente durante más de dos horas. También es importante mantener los ingredientes crudos separados de los alimentos cocinados. De forma similar, mantengan las herramientas de cocina usadas para remover o cortar los alimentos crudos separados de los demás utensilios.

Al cocinar con pequeños ayudantes, recuerde poner los tazones, tazas o bandejas con comidas o líquidos calientes lejos de los bordes de las encimeras o mesas. Los niños pueden tirarlas accidentalmente y quemarse.

De la misma forma, coloque los mangos de las ollas hacia la parte interior del fogón, y asegúrese de que los hornos de microondas estén fuera del alcance de los pequeños.

Tras las celebraciones, limpie todo alimento o bebida restante, aunque sea tarde. Los niños pequeños pueden levantarse temprano y probar las sobras, lo que podría conducir a enfermedades transmitidas por los alimentos o atragantamientos.

FUENTE: American Academy of Pediatrics