Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una pareja de Phoenix se dirigió a una caminata una mañana de esta primavera, cuando la esposa de repente cayó al suelo.

Tina Hines había sido una imagen de salud perfecta, ejercitándose regularmente y comiendo saludablemente. Su esposo Brian dijo que simplemente no tenía sentido que su corazón dejara de latir.

“Sus ojos no se cerraron, y se volvieron hacia atrás en su cabeza. Estaba morada y no hacía ningún ruido ni respiraba”, dijo Brian Hines.

Brian fue capaz de devolverle la vida a Tina usando RCP, pero su corazón pronto se detuvo nuevamente. Los paramédicos llegaron y la trajeron de vuelta, solo para ver su código, su corazón se detuvo, tres veces más. Ella fue traída de vuelta un total de cinco veces, y durante ese tiempo, Tina dice que vio el cielo.

“Era tan real, los colores eran tan vibrantes”, dijo Tina. Ella dice que vio puertas negras y que Jesús estaba de pie frente a ellos, con un brillante resplandor amarillo detrás de él.

Cuando volvió en sí, Tina hizo un gesto para pedir un papel y un bolígrafo y escribió las palabras “Es real”.

Unas semanas después de que Tina fuera dada de alta del hospital, ella y Brian fueron a agradecer tanto al operador del 911 de ese día, junto con los bomberos y paramédicos que ayudaron a salvar la vida de Tina. Brian y Tina lloraron mientras abrazaban a los hombres y mujeres que ayudaron a salvar su vida.

“Terminamos sorprendiéndola tres veces en escena y dos en camino”, dijo un bombero de Phoenix. “Nunca he sorprendido a nadie cinco veces”.

“Es una de esas llamadas que ninguno de nosotros olvidará jamás”, dijo otro socorrista. “Fui testigo de un milagro es la forma en que lo veo”.

Tina está bien hoy. Ahora tiene un desfibrilador y un marcapasos, que rezan para evitar futuros episodios cardíacos como este.