Por Hugo Laveen

Funcionarios de salud de Arizona dicen que cuatro casos de infecciones por E. coli que involucran a niños en centros de cuidado infantil de Arizona parecen estar vinculados al consumo de mantequilla soynut.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona está recomendando que los consumidores eviten comer la mantequilla soynut de la amrca IM Healthy Butter Co.

El departamento dice que los cuatro casos ocurrieron en enero en los condados de Coconino y Maricopa e involucraron a niños menores de 5 años. Todos se han recuperado de la enfermedad.

La compañía que produce el producto ha lanzado un retiro voluntario para la mantequilla cremosa de SoyNut de la referida marca con la fecha de caducidad del 30 de agosto de 2018.

Funcionarios estatales de salud están trabajando con socios federales y locales para investigar el brote, que ha afectado a más de una docena de personas en todo el país.

“Nuestros detectives de la enfermedad están trabajando a nivel estatal y local para identificar rápidamente la fuente de este brote”, dijo la doctora Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. “Al determinar las fuentes sospechosas de alimentos que pueden estar relacionadas con E. coli, nuestro laboratorio estatal probará esos productos para determinar si hay contaminación”

La investigación en curso de al menos cuatro casos en los condados de Maricopa y Coconino es parte de una investigación multi-estatal más amplia de 13 casos en cinco estados.

La mitad de los casos de Arizona han sido hospitalizados por esta enfermedad; cada uno de los casos reportados se han recuperado de la enfermedad.

La infección por E. coli puede causar dolor leve a intenso, con síntomas que duran entre cinco y siete días en la mayoría de las personas. Los síntomas de E. coli incluyen diarrea (a veces sangrienta), fiebre y dolor abdominal.

Los niños pequeños, los ancianos y los inmunodeficientes están en riesgo de desarrollar el síndrome urémico hemolítico (HUS), una enfermedad potencialmente mortal que puede causar insuficiencia renal.

“Las personas con síntomas como náuseas, diarrea y cólicos abdominales deben buscar atención médica si desarrollan diarrea con sangre o no pueden beber suficientes líquidos para mantenerse hidratados”, dijo la doctora Rebecca Sunenshine, directora médica del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa. Están pidiendo a los proveedores de atención médica que obtengan cultivos de heces si sospechan que E. coli, especialmente en niños pequeños”.

“Las enfermedades de E. coli pueden ser muy graves especialmente para las personas vulnerables como las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos por la enfermedad”, dijo Marie Peoples, jefe de salud del Distrito de Servicios de Salud Pública del Condado de Coconino . “Es importante que todos tomen las precauciones adecuadas para protegerse contra las enfermedades transmitidas por los alimentos mediante un lavado cuidadoso de las manos con jabón y agua antes de la preparación o el consumo de alimentos”.

Los productos que contienen mantequilla de soya y productos de mantequilla Soynut han sido distribuidos a una variedad de tiendas y proveedores en Arizona y también están disponibles para su compra en línea. Debido a su larga vida útil, los consumidores deben comprobar estos productos y no comer estos productos hasta nuevo aviso.

El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Arizona ha confirmado los cuatro casos de Arizona con la cepa del brote STEC O157. Todas las personas se enfermaron el 16 de enero de 2017 o después y reportaron haber ingerido productos que contenían mantequilla soynut.

El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Arizona estará probando muestras para identificar los productos involucrados en el brote. Los departamentos de salud estatales y locales continúan entrevistando casos confirmados para proporcionar la mayor información posible a los CDC y FDA para que todos los productos puedan ser removidos del mercado.

La investigación multiestatal muestra que la mayoría de las personas afectadas son niños pequeños. La mediana de edad es de 7, con casos que van desde la edad de 2 a 48. Alrededor del 43 por ciento de los casos son mujeres. Al menos seis han sido hospitalizados y no se han reportado muertes.

La investigación nacional también ha señalado que los productos que contienen manteca soynut son la fuente de esta contaminación del brote que parece estar vinculada a los productos que contienen manteca soynut.

Para prevenir la enfermedad, evite el consumo de productos de mantequilla sana sin grasa y mantequilla soynut hasta nuevo aviso. Además, se recomienda un lavado cuidadoso de las manos con agua y jabón antes de la preparación o el consumo de alimentos y después de usar el inodoro.

Lave las frutas y verduras antes de comerlas o cortarlas. E. coli se puede matar cocinando filetes de carne y asados a una temperatura interna de 145 ° F y carne molida a 160 ° F. Evite la contaminación cruzada de los alimentos durante la preparación lavando las manos, las tablas de cortar, los utensilios y las superficies después de tocar la carne cruda.