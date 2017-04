Por Hugo Laveen

Un posible postor para la construcción del muro fronterizo ordenado por la Casa Blanca, en la frontera con México, quería saber si las autoridades se apresurarían a ayudar si no habían suficientes trabajadores por algún “ataque hostil”. Otro preguntó si los empleados pueden llevar armas de fuego en estados con estrictas leyes de control de armas y si el gobierno les indemnizaría por usar la fuerza letal.

Con ofertas para el martes en los primeros contratos de diseño, las empresas interesadas se están preparando para lo peor si obtienen el trabajo potencialmente lucrativo.

Un funcionario estadounidense con conocimiento de los planes, que habló bajo condición de anonimato debido a que los detalles no se han hecho públicos, se espera que cuatro a diez postores sean elegidos para construir prototipos.

Ellos serán construidos en una franja de 400 metros de tierra de propiedad federal en San Diego a menos de 37 metros de la frontera, aunque no se ha tomado una decisión final en el mismo lugar, dijo el funcionario. El gobierno espera gastar entre $200.000 y $500.000 dólares en cada prototipo.

El proceso para las ofertas y prototipos son pasos preliminares para un proyecto que se enfrentará a una profunda resistencia en el Congreso y más allá.

Trump dijo repetidamente durante la campaña que México pagaría por el muro, pero desde entonces ha pedido que el Congreso apruebe miles de millones de dólares en fondos de los contribuyentes estadounidenses. Los demócratas se comprometen a oponerse a cualquier financiamiento de esa obra, y muchos republicanos también son cuidadosos de sus planes para una barrera de ladrillo-y-mortero masiva.

La Patrulla Fronteriza y la policía local establecerían una zona de amortiguación alrededor del sitio de construcción si fuera necesario, dijo el funcionario estadounidense. Los departamentos de policía y sheriff de San Diego dijeron el lunes que respetarán los derechos constitucionales de libertad de expresión y reunión para cualquier manifestante pacífico y respetuoso de la ley.

Enrique Morones, director ejecutivo de Border Angels, dijo que su grupo planea protestar. “Habrá mucha actividad diferente – protestas, vigilias de oración – a ambos lados del muro”, dijo Morones, cuyo grupo de defensa de los inmigrantes tiene su sede en San Diego. “Oramos y esperamos que sean pacíficos.”

Michael Evangelista-Ysasaga, director ejecutivo de The Penna Group LLC, contratista general en Fort Worth, Texas, dijo que recibió cerca de una docena de amenazas de muerte desde que expresó públicamente su interés en la licitación, incluida una de una mujer que le dijo que había contratado a una empresa privada Investigadora para rastrearlo.

Evangelista-Ysasaga dijo que pidió en parte porque quiere una amplia reforma migratoria. Asegurar la frontera, dijo, es un requisito previo para conceder un camino a la ciudadanía a millones que están ilegalmente en los EE.UU. “No entramos a esta ligera”, dijo. “Lo miramos y dijimos que tenemos que ser una parte productiva de la solución”.

Construir un muro en la frontera mexicana fue una piedra angular de la campaña presidencial de Trump y un punto de inflamación para sus detractores. El proyecto de varios billones de dólares a lo largo de la frontera de 2.000 millas tiene muchos críticos abiertos, incluyendo la Arquidiócesis Católica de México, que dijo la semana pasada que las empresas mexicanas que expresan interés estaban traicionando a su país.

US Customs and Border Protection dijo en un comunicado que elegiría varios contratistas para construir prototipos alrededor del 1 de junio y nombrará solamente a los postores ganadores. La agencia dijo el mes pasado que los prototipos deben tener unos 30 pies (9 metros) de largo y 18 a 30 pies (5.5 a 9 metros) de altura.

Los licitadores ganadores deben presentar un plan de seguridad con detalles tales como “posiciones de repliegue, rutinas y métodos de evacuación, área de reunión, personal médico / disponibilidad, número de personal de seguridad, calificaciones, años de experiencia, etc. Ataque “, según la solicitud. Se requiere una valla de conexión de cadena con alambre de púas alrededor del sitio de construcción. La agencia dijo que no proporcionará seguridad.

También se pide a los licitadores que demuestren su experiencia en la ejecución de proyectos de alto perfil, de alta visibilidad y políticamente contenciosos.

La agencia, respondiendo a las preguntas de las empresas en un sitio web para los contratistas del gobierno, dijo que la Patrulla Fronteriza respondería como sea necesario si hay un ataque hostil, pero las empresas eran responsables de la seguridad. El gobierno no permitirá exenciones de las leyes estatales de armas ni indemnizará a las compañías cuyos trabajadores utilizan una fuerza letal.

El sitio web para los contratistas lista más de 200 empresas que se inscribieron para notificaciones por correo electrónico sobre el contrato de diseño, pero no está claro cuántos de ellos se aplicarán. Los postores deben haber hecho proyectos de seguridad fronteriza o similares por un valor de $25 millones en los últimos cinco años para calificar.

Ronald Colburn, subjefe de la Patrulla Fronteriza, cuando cientos de kilómetros de vallas fueron construidas bajo el gobierno del presidente George W. Bush, dijo que las compañías deberían planear capacitar a los trabajadores para saber cuándo buscar refugio y cuándo retirarse.

“La mayoría de estas organizaciones probablemente están bastante acostumbradas a eso”, dijo Colburn, quien se retiró en 2009. “Algunos de ellos pueden estar aprendiendo por primera vez, ese tipo de riesgo en las fronteras”.