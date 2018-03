Por Hugo Laveen

A mediados de 2014, un año en el que casi 70,000 jóvenes llegaron a la frontera estadounidense huyendo de la violencia en Centroamérica, los funcionarios de inmigración se dieron cuenta de que no tenían espacio suficiente para detener a tantos niños y sus madres.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos necesitaba una solución rápida, y la agencia lo encontró en un acuerdo tripartito no convencional entre la ciudad de Dilley, en el sur de Texas, la compañía privada de prisiones Corrections Corporation of America (ahora rebautizada CoreCivic) y la ciudad de Eloy en Arizona.

Desde el comienzo, el apresurado acuerdo atrajo críticas, no solo porque permitió que el gobierno detuviera a tantos más niños migrantes, sino también por su falta de transparencia y su enorme costo: $ 1 mil millones en cuatro años.

El acuerdo también fue elaborado incorrectamente según las propias pautas de ICE, de acuerdo con un nuevo informe interno. La auditoría, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el arreglo no convencional protegía a la empresa de prisiones privadas de responsabilidad.

Los auditores dijeron que el contrato de Dilley apunta también a problemas más amplios con la contratación de detención de ICE.

“ICE no tiene ninguna garantía de que haya ejecutado contratos de centros de detención en el mejor interés del Gobierno Federal, los contribuyentes o los detenidos”, dice el informe.

El acuerdo fue una victoria masiva para CCA, que obtuvo un beneficio récord en 2015, según The Washington Post. El contrato de Dilley representó el 14 por ciento de sus ganancias ese año.

La instalación de Texas de 2.400 camas es el mayor centro de detención familiar de ICE. Una razón por la cual el contrato fue tan lucrativo es porque ICE pagó a la compañía como si el centro fuera a capacidad, incluso cuando la mitad de las camas estaban vacías.

Los auditores de seguridad nacional señalaron primero una falla más básica en el trato. Creyendo que tomaría demasiado tiempo negociar un nuevo trato con los funcionarios de la ciudad en Dilley, ICE pensó que sería más rápido anotar el acuerdo en un contrato que ya había acordado con la ciudad de Eloy, a 900 millas de distancia.

Los propios abogados de ICE advirtieron contra el atajo, según los auditores, pero la agencia siguió adelante de todos modos. “La única función de Eloy en virtud de la modificación es actuar como intermediario entre ICE y CCA”, según la auditoría. “Eloy recauda alrededor de $438,000 en tarifas anuales por este servicio”.

En respuesta a la auditoría, el ICE dijo que ya había desarrollado nuevas salvaguardas para negociar sus contratos de detención, pero dijo que creía que el contrato de Dilley era “razonable”.

ICE no respondió a la recomendación de los auditores de que ICE termine su acuerdo con Eloy y trabaje directamente con funcionarios en Dilley. En 2016, la agencia extendió su contrato con Eloy y CCA por otros cinco años.