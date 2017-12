Por Hugo Laveen

Glendale, AZ. Esta navidad no fue todo lo feliz que esperaban. Para un poco meas de 20 familias que radican cerca de la Avenida 67 y Olive en Glendale.

Los vecinos se levantaron en la mañana de Navidad para encontrar llantas cortadas en aproximadamente 20 automóviles y camiones.

Los informes de la policía de Glendale muestran que los agentes respondieron al vecindario justo antes de las 3 de la madrugada y encontraron las llantas cortadas en dos calles diferentes.

“Pensé que era una cosa bastante podrida para la gente en la mañana de Navidad”, dice Dave Miller, que vive en el vecindario. “Tienen planes de ir con la familia y, de repente, no pueden porque tienen dos ruedas pinchadas”.

Jesús Abalos tuvo cinco llantas cortadas en su SUV y Mercedes y dice que en total le costó más de $ 1,000.Yolanda Johnson ni siquiera ha podido hacer reparaciones porque el dinero es demasiado ajustado después de comprar regalos de Navidad.

“Hemos gastado mucho dinero, por lo que estamos en un apuro en el que tenemos que asegurarnos de que podamos comprar llantas para el automóvil”, dice Johnson. “Y a partir de ahora, puedo decirte que no lo tengo”.

Varios vecinos detectaron el crimen en sus cámaras de seguridad, y el Departamento de Policía de Glendale analizará las imágenes.

“Espero que encuentren el metraje que están buscando, para atrapar al Grinch que se robó la Navidad, literalmente”, dice Johnson.

Una tienda local de neumáticos ha ofrecido ayudar a este vecindario, ofreciendo llantas usadas por $ 25.