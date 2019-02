Las tasas de contagios congénitos se han duplicado en el condado, en los últimos dos años

Por Leonardo Reichel

Durante el año 2018, 30 bebés del condado de Maricopa nacieron con la enfermedad; es decir que sufrieron contagio congénito de madres infectadas, durante el embarazo. De ese número, cinco bebés fallecieron a consecuencia de la enfermedad,

La presencia de la sífilis en el Condado de Maricopa es preocupante, con un índice casi 60% más alto que el promedio nacional y ha superado el promedio de la última década.

“El aumento en las tasas de sífilis congénita se atribuye directamente a un aumento en la sífilis entre hombres y mujeres y al hecho de no detectar la sífilis durante el embarazo”, dijo la Dra. Rebecca Sunenshine, directora médica para el Control de Enfermedades en la Salud Pública del Condado de Maricopa. “Por eso es vital que los médicos presten atención a los requisitos de detección; Pruebas en la primera visita prenatal, y nuevamente en el tercer trimestre y el nacimiento. La única forma en que reduciremos estas tasas de la comunidad es con este examen y tratamiento agresivos”.

La Doctora Sunenshine dijo, sin embargo que “la sífilis se puede tratar y curar solo con penicilina, pero hay que saber cómo tratarla”.

El Estatuto Revisado de Arizona A.R.S.36-693 exige a los proveedores que examinen a todas las mujeres embarazadas contra la sífilis en el momento de la primera visita de atención prenatal. Debido a las altas tasas de sífilis congénita en el condado de Maricopa, el Departamento de Salud Pública del Condado (MCDPH, por sus siglas en inglés) emitió una Orden de salud pública para que los proveedores hagan pruebas de sífilis a mujeres embarazadas en el tercer trimestre (28-32 semanas) y así garantizar un tratamiento eficaz tanto de la madre como del niño. También se recomienda una tercera prueba de sífilis en el momento del parto para identificar cualquier caso perdido de sífilis congénita.

Dicho estatuto establece también que todas las pruebas de sífilis reactiva deben ser reportadas al Programa MCDPH STD por el proveedor. Las personas embarazadas que no tienen acceso a la atención prenatal pueden visitar la clínica MCDPH STD ubicada en el 1645 E Roosevelt St, en Phoenix, o visitar STDAZ.com para conocer otras opciones de pruebas de bajo costo.

Para obtener más información y recomendaciones de pruebas, visite WeArePublicHealth.org.

Según un comunicado enviado por Johana Molina, oficial de información del Departamento de Salud Pública del Condado, par5a la comunidad hispana, la sífilis congénita puede causar: aborto involuntario (pérdida del bebé durante el embarazo), muerte fetal (un bebé nacido muerto), prematuridad (un bebé nacido temprano), bajo peso al nacer, o incluso la muerte poco después del nacimiento.

El documento especifica que hasta el 40% de los bebés nacidos de mujeres con sífilis no tratada pueden nacer muertos, o morir a causa de la infección como un recién nacido; en tanto que los bebés que nacen con la enfermedad pueden desarrollar huesos deformes, anemia severa, hígado y bazo agrandados, ictericia (color amarillo de la piel u ojos), problemas cerebrales y nerviosos, como ceguera o sordera, meningitis, y erupciones en la piel.