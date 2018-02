Por Hugo Laveen

Laveen, Arizona.— En un barrio de Laveen, una familia está furiosa después de descubrir que alguien había robado varios paquetes de Amazon desde la puerta de su casa.

Afortunadamente para ellos, tienen una cámara de seguridad y tienen una buena visión del ladrón.

Entonces, Mackenzie King publicó el video en línea, con la esperanza de que alguien reconociera al hombre captado en el metraje.

No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los comentarios de personas que señalaban que el ladrón llevaba un dispositivo de control de tobillo.

Sí, el pirata del porche ya es un ladrón de carrera y no un buen ladrón en eso. “Cuando hicimos zoom, efectivamente, allí estaba, en ese momento, tan horrible como es. Nos reímos mucho al respecto. Obviamente, él no es un delincuente muy bueno”, dijo King.

La policía de Phoenix ahora tiene este metraje para revisar y, con suerte, reducir su búsqueda, ya que el criminal ya dio una gran pista.

¿Y con qué se escapó el ladrón? El artículo más caro era un colgajo de reemplazo para puerta de perro.