“Broma de mal gusto, anuncio de Jerry Sheridan”, considera Supervisor del Condado

Gabriel Limón

Como una broma de muy mal gusto catálogo el Supervisor del Distrito 5 del Condado de Maricopa, Steve Gallardo la noticia de que Jerry Sheridan tiene intenciones de entrar a la contienda electoral por la Oficina del Sheriff el año 2020.

“Debe tratarse de una broma de muy mal gusto, pues Sheridan debería estar en la cárcel y no buscando ser electo, ya que el fue parte del problema que le está costando los contribuyentes del Condado más de 200 millones de dólares”, dijo Gallardo

Días atrás, Jerry Sheridan, quien fue el segundo al mando durante la administración de Joe Arpaio, en la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés), anunció que buscaría ser electo el año 2020.

Sheridan, de extracción republicana considera que tiene la suficiente experiencia para dirigir el MCSO, ahora a cargo del demócrata Paul Penzone.

Steve Gallerdo recordó la negra época en la que la comunidad inmigrante fue objeto de perfil racial y las redadas por parte del Sheriffato del Condado de Maricopa.

“Sheridan fue parte fundamental del problema, es tan culpable como Arpaio y definitivamente su destino no está al frente de la oficina en la que abusaron del poder, sino el la cárcel”, reiteró Gallardo.

Jerry Sheridan fue el brazo operativo de Joe Arpaio en la durante la cacería de inmigrantes desatada en el Condado hace algunos años y por la cual Arpaio fue condenado por tomarse atribuciones que no le correspondían y por desacato a la a un juez federal que le ordenó detenerse.

Después de mucho tiempo en corte, Arpaio fue encontrado culpable y se impusieron millonarias multas y compensaciones que actualmente sigue pagando el Condado y evitó ir a la cárcel gracias a un indulto presidencial otorgado por Donald Trump.

Sheridan por su parte fue encontrado culpable de mentir ante las autoridades federales para encubrir las actividades de perfil racial que se realizaron durante años por parte de MCSO.

En ésta foto de archivo, Steve Gallardo participando en un llamado a boicotear a una de las empresas que financió la campaña de Joe Arpaio el año 2016.