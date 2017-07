Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— La policía de Mesa dice que planean seguir impulsando su mensaje de seguridad para los peatones después del último incidente mortal de atropellamiento.

El jueves por la noche, Elijah Turnbo de 22 años de edad, fue atropellado y muerto cerca de la Primera Avenida y Dobson Road en Mesa. Los oficiales dijeron que un automóvil lo golpeó mientras caminaba.

Según el detective Steve Berry, Turnbo es el décimo peatón asesinado en lo que va del año. Uno de los casos involucró a alguien que usó un cruce incorrectamente. Cita la causa de estas muertes que involucran a los peatones desobedientes a las leyes de tránsito.

Shelli Scott no se sorprende. Ella ve a la gente caminar todo el tiempo, especialmente en paradas de tren ligero, y recientemente ha notado un aumento en la presencia de la policía.

“Desafortunadamente, siempre se puede aconsejar a alguien, pero eso no significa que vayan a escuchar”, dijo Scott.

Lesedi Bopape dijo que fue detenido por la policía antes por jaywalking. “Es incómodo, porque no estás seguro si vas a conseguir un boleto. No es la experiencia más agradable, pero están haciendo su trabajo”, dijo. “Es un poco inútil (a la espera de la luz de cruce de peatones) porque somos adultos. Somos adultos. Podemos ver si hay un coche viniendo o no.

“¿Por qué debo quedarme aquí y extrañar el tren ligero cuando sé que esta luz tarda cuatro minutos? Podría perder el trabajo “, agregó.

“Esto es algo que tomamos muy en serio”, dijo el concejal Chris Glover, presidente del comité de seguridad pública del Concejo Municipal de Mesa.

Glover dijo que tiene planes de presentar maneras en que todos pueden trabajar juntos para reducir el número de muertes de peatones, pero el caso más reciente no está cambiando el plan actual para educar a más personas sobre los peligros del jaywalking.