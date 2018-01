Salud

Su propósito de año nuevo sobre la dieta se debe basar en un plan de alimentación bien equilibrado que encaje con su estilo de vida, en lugar de una moda rara llena de restricciones respecto a la comida.

Eso es según la clasificación de las mejores dietas de 2018 de la revista U.S. News & World Report’s. Las dos dietas que empataron en primer lugar (la dieta mediterránea y la DASH) responden a esa descripción, porque ofrecen comida real y unas directrices razonables y flexibles, señalaron los expertos.

“Es sabrosa, sensible, nutricionalmente buena, y hay magníficas investigaciones que respaldan que puede evitar o controlar toda una serie de enfermedades crónicas”, aseguró sobre la dieta mediterránea Angela Haupt, editora administrativa asistente de salud de la U.S. News & World Report.

Por otro lado, debe evitar dietas de moda que requieran que adopte restricciones severas. La nueva dieta de moda, la Keto, fue muy criticada por el panel de expertos en la nutrición de U.S. News’, quedando empatada en el último lugar de la lista.

La dieta Keto requiere que las personas restrinjan severamente su ingesta de carbohidratos, al mismo tiempo que se permiten alimentos ricos en grasa, un plan que simplemente no es sostenible, dijo Haupt.

“De verdad es la dieta del momento, pero puede ser un plan bastante extremo. Hay un severo límite de carbohidratos. Nuestros expertos afirman que no es necesario ser tan extremo ni tan restrictivo”, apuntó Haupt.

“Un experto dijo que si una dieta recomienda tocineta, no se puede tomar en serio como una forma de alimentación que promueva la salud”, advirtió Haupt.

La clasificación proviene de un panel de expertos de los principales nutricionistas, asesores de dieta y médicos del país, que evaluaron 40 dietas distintas en nueve categorías. Las categorías incluyeron facilidad de cumplimiento, probabilidades de pérdida de peso a corto y a largo plazo, y efectividad contra afecciones crónicas como la enfermedad cardiaca y la diabetes.

Tanto la dieta DASH como la mediterránea permiten a las personas flexibilidad para elegir entre una amplia variedad de alimentos saludables, de forma que pueden comer lo que más les convenga, apuntó Kelly Hogan, nutricionista clínica y administradora de bienestar en el Centro del Seno Dubin del Hospital de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

Las dietas comparten varios temas similares, dijo Hogan: muchas frutas y verduras de colores, granos integrales, grasas saludables, proteínas magras, lácteos bajos en grasa, y la evitación de los alimentos procesados, empacados o ricos en grasas saturadas.

“Las dietas DASH y mediterránea no excluyen ningún alimento ni grupo de alimentos, ni restringen nada”, dijo Hogan. “Creo que eso es realmente importante cuando se trata de cómo una persona normal come en general”.

Ambas dietas cuentan con el respaldo de muchos datos científicos que muestran que pueden ayudar a las personas a perder peso y a evitar la enfermedad cardiaca y la diabetes, dijo Haupt.

“Hay una falta de investigación buena y sólida sobre la nutrición y las dietas en general, así que cuando un plan como la dieta mediterránea cuenta con el respaldo de investigación buena y sólida, eso dice algo”, afirmó Haupt.

Las dietas de moda como la Keto pueden provocar una pérdida rápida de peso, pero una persona no puede mantener esas restricciones alimentarias, anotaron Haupt y Hogan.

“Esas dietas son tan restrictivas que por supuesto uno pierde peso rápido porque no está comiendo suficientes calorías para sostener las actividades básicas del cuerpo, y mucho menos ningún ejercicio. No es nada que ninguna persona pueda sostener a largo plazo”, dijo Hogan. “El peso volverá si pierde algo, y perder peso será más difícil en el futuro”.

Weight Watchers puntuó alto en la clasificación de la U.S. News, quedando en primer lugar como la mejor dieta comercial y la mejor dieta para perder peso.

“Weight Watchers ofrece la flexibilidad de conformar la propia dieta”, aseguró Haupt. “Hay que cumplir las directrices sobre la cantidad que se consume cada día, ¿pero cómo es eso? Puede comer lo que quiera. Ningún alimento está prohibido”.

El plan también se benefició de la cantidad de ánimo y la rendición de cuentas que Weight Watchers ofrece a sus miembros, añadió Haupt.

“Sabemos que tener ese respaldo, contar con gente con quien hablar y tener que rendir cuentas a un plan es realmente importante”, aseguró Haupt.

Hogan dijo que Weight Watchers es realmente magnífico para las personas que en realidad nunca se han hecho conscientes de sus patrones de alimentación.

“Para alguien que apenas comienza a prestar atención a lo que come, algo como Weight Watchers puede ser útil para comenzar a comprender cosas como esas”, afirmó Hogan.

Pero cree que la gente debe progresar y encontrar su propio camino al final, tras aprender lo que pueda de un plan comercial.

“Lo que no me gusta de ninguna dieta comercial es que el enfoque no se encuentra en las opciones alimentarias reales”, dijo Hogan. “Se trata de calorías o puntos o cifras, y eso de verdad reduce la capacidad de sintonizar con las pistas del hambre y las pistas de la saciedad y lo que realmente desea. Si sintonizamos mejor con esas cosas, llegamos a consumir naturalmente la cantidad que el cuerpo necesita. Prestar demasiada atención a las cifras reduce eso”.

Las personas que hacen dieta y que desean tener éxito a largo plazo deben hacer una observación detallada tanto de ellas mismas como de lo que es importante para ellas, plantearon Haupt y Hogan.

“Si usted es alguien que ama los restaurantes, no elija un plan que lo obligue a trabajar en casa frente al fogón”, aconsejó Haupt. “Si le gusta el vino y elige un plan que lo prohíbe del todo, es mucho más probable que no pueda permanecer en la dieta”.

En general, la gente que hace dieta se debe enfocar más en los aspectos positivos de la comida, en lugar de los negativos, concluyó Hogan.

“Mi esperanza este año será un enfoque en lo que uno debe comer en lugar de lo que uno no debe comer”, añadió Hogan. “No hay ningún alimento en particular que la mayoría de personas no puedan comer. Deberíamos concentrarnos en las cosas de las que necesitamos más, y nutrir nuestros cuerpos de esa forma”.

FUENTES: Angela Haupt, assistant managing editor, health at U.S. News & World Report; Kelly Hogan, R.D., CDN, clinical nutrition and wellness manager, Mount Sinai Hospital’s Dubin Breast Center, New York City; U.S. News & World Report’s Best Diets 2018