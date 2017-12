Espectaculos

Kumail Nanjiani demuestra con ‘Un amor inseparable’ que la comedia romántica tiene diversos ángulos.

‘Un amor inseparable’ (The Big Sick) es una prueba de que la comedia romántica puede ir mucho más lejos que las tragicomedias con finales edulcorados que hemos visto hasta la saciedad en el cine de Hollywood.

La historia que protagonizan el comediante Kumail Nanjiani y la actriz Zoe Kazan luce muy cercana a la realidad. Verídica cien por ciento, traslada a la pantalla grande seis meses de la vida del mismo Nanjiani y de su esposa, Emily Gordon.

“Me di cuenta de que estaba enamorado de Emily cuando ella cayó en un coma, causado por una infección. Suena espeluznante, pero así fue”, cuenta el actor, recordado por sus apariciones en reconocidas series como Community, Portlandia y, sobre todo, por su interpretación del ingeniero de software Dinesh Chugtai en Silicon Valley.

Nacido en Karachi (Paquistán) y nacionalizado en Estados Unidos, el también humorista de stand up decidió coescribir con su esposa un guion acerca del drama que había enfrentado una década atrás cuando una relación amorosa con Emily parecía inviable, hasta que su perspectiva cambió cuando ella contrajo una grave enfermedad.

Sin embargo, el drama sería poco ante lo que vendría: el choque cultural con su familia musulmana, donde los noviazgos son arreglados, y el odio de sus recién conocidos suegros (estupendamente interpretados por Ray Romano y Holly Hunter).

“Cuando conocí a Emily, muchas cosas cambiaron en la forma como vivía y tomé decisiones que no seguían el camino que mis padres habían destinado para mí. Fue muy difícil hacerlos entender. Con el paso del tiempo, puedo decir que ahora me siento muy cercano a ellos”, recuerda el actor.