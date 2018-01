Por Arizona Auto Body Shop

La banda de distribución en un automóvil se necesita cambiar por mantenimiento preventivo y por cumplir con el intervalo recomendado por el fabricante de coches.

Las bandas de distribución están hechas de goma y contienen cordones reforzados de fibras de vidrio o Kevlar. Estos cordones evitan que el cinturón se estire o se rompa, lo cual no es nada fácil considerando la tensión que se ejerce sobre ella. Además de lo anterior existen otros motores que usan cadenas de acero para el mismo propósito.

Conforme la banda acumula kilómetros, la constante flexión por la que pasa a través de una polea y la continua exposición al calor provoca que la goma se endurezca y se quiebre. Pequeñas aberturas empiezan aparecer en la goma, las cuales no son dañinas siempre y cuando no sean muy profundas o generen la formación de pedazos de goma haciendo que la banda se afloje.

Asimismo la presión constante, el calor y la flexión después de mucho tiempo también debilitan las fibras de los cordones reforzados. Eventualmente el punto máximo de resistencia se alcanza por lo que la banda se rompe.

No existe un estándar general de kilometraje en que una banda de distribución falle o deba ser cambiada, depende mucho del tipo del vehículo por lo que dar una lista de cada uno sería interminable. Es por ello que te mencionamos los tres promedios más comunes que se manejan a modo de evitar que la banda se rompa.

El primer intervalo que se específica para cambiar la banda es de 40,000 km, el segundo puede ser a los 60,000 km y finalmente el tercero a los 96,000 km(este lapso es el que recomiendan los fabricantes automotrices en EUA). Cabe aclarar que estos datos son generales por lo que te recomendamos ver tu manual de usuario o consultar con tu mecánico de confianza para saber con exactitud el que corresponde a tu coche.

Actualmente en motores más recientes, los intervalos se han extendido hasta los 160,000 km y esto es gracias a la calidad y los materiales mejorados con los que construyen ese tipo de bandas de distribución.

Por otro lado, ¿Qué pasaría si no cambias la banda de distribución de tu auto? Quizá no pase nada. Algunas bandas se mantienen trabajando sin problema y duran lo mismo que la vida de un motor. Otras pueden fallar justo un kilómetro después del intervalo que te señalamos o inclusive mucho antes. Siendo que nadie puede predecir el kilometraje exacto en que una banda de distribución pueda ceder, lo mejor es seguir las recomendaciones del fabricante.

Una falla en la banda de distribución puede causar un severo daño en motores con árbol de levas a la cabeza. Al momento de romperse puede provocar que las válvulas golpeen a los pistones destruyendo ambas partes. Siempre considera que el costo de reemplazar la banda de distribución en el intervalo recomendado es más barato que el costo de reemplazar o reconstruir el motor.

