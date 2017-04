¿Cuándo y por qué cambiar líquido de frenos?

El líquido de frenos puede contener humedad si el auto circuló 20,000 kilómetros al año o si se quedó el mismo año parado en su cochera, esto es cuestión de tiempo y no precisamente de uso.

Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Rd., Phoenix, AZ 85004 Tel. (602) 258-1180

Acá estamos parados frente a un clásico de clásicos en la relación con los clientes automovilistas.

Muchos de ellos reconocen de la importancia de un buen frenado, pero generalmente lo relacionan con las pastillas del freno y el estado de los neumáticos.

¿Por qué? Porque ven las ruedas y porque sienten que con eso alcanza. Pero cualquier profesional mecánico o tallerista sabe de la importancia del líquido de frenos. Por ese motivo, es muy importante que podamos educar a nuestros clientes para que entiendan la necesidad de ser precavidos y prácticos en el recambio del líquido de frenos y, principalmente, alentarlos a que lo realicen con profesionales.

Un poco de teoría

El líquido de frenos está especialmente diseñado para el trabajo que se requiere en el sistema de frenos de los automóviles. Este sistema se basa en la Ley de Pascal, que es el principio físico de no compresión de los líquidos y esto se define básicamente en que si uno presiona el pedal del freno del auto, esa misma presión se transmitirá en las pastillas de frenado por medio de los pistones en los calipers.

Generalmente el líquido de frenos está hecho de etil-glicol y es higroscópico, lo que significa que tiende a absorber humedad, y esta es la principal razón para que demos mantenimiento a este sistema.

¿Entonces?

Este líquido tiene características de resistencia al calor y punto de ebullición elevado. Así fue diseñado para aguantar las latas temperaturas que hay en el sistema de frenos. Si supera cierto porcentaje de humedad , este pierde sus cualidades y puede generar gas dentro del sistema y (basados en el mismo principio de Pascal) los gases son compresibles, de tal modo que si esto sucede provocaría que el pedal del freno se vaya meas profundo de lo normal, dándonos la sensación de que nuestro auto no se detiene.

Por otro lado si tenemos humedad en el sistema, se puede generar corrosión dentro del mismo y esto puede producir picaduras en los cilindros provocando fugas de presión o permeabilidad de líquido.

Existen varias especificaciones de líquido para los autos: DOT3, DOT4 etc. Cuando hagas el cambio del mismo o lo pongas a nivel, es importante utilizar el adecuado. Generalmente esto lo indican los fabricantes en la tapa del depósito de frenos. Hay que aclararle a los conductores, sus clientes, que no pongan el líquido en las estaciones de servicio.

Deben acudir a los expertos para que lo hagan de manera correcta y con la especificación adecuada.

¿Cuándo cambiar?

El cambio de líquido de frenos se recomienda cada 30,000 kilómetros o dos años, pero es posible verificar el nivel de humedad en este fluido con equipo especializado. De esta forma vamos a tener la certeza de estar o no dentro de parámetros y frente a un sistema de frenos seguro.