Por Hugo Laveen

El caos estalló fuera del Centro de Convenciones de Phoenix el martes por la noche después de que el mitin del Presidente Trump llegara a su fin y miles de personas llenaran las calles. Al final, cuatro personas fueron arrestadas y dos oficiales fueron tratados por agotamiento por calor.

De los cuatro detenidos, dos se enfrentan a cargos de agresión agravada, uno enfrenta cargos por daños criminales y el otro fue arrestado en una orden no relacionada.

Se espera que los dos oficiales estén bien, pero todavía estaban en el hospital a última hora de la noche del martes.

La policía comenzó a desplegar bolas de pimienta y gases lacrimógenos contra la multitud, según se informa, porque la gente estaba lanzando piedras y botellas a la policía.

“Ellos tenían su propia gasolina y la arrojaron a la policía, no lanzaron nuestro propio gas”, dijo el jefe de policía Jeri Williams.

Ella dijo que eso es lo que un empleado le dijo sobre lo que pasó. Williams dijo que sucedió cerca del teatro Herberger a lo largo de la calle Monroe.

Williams dijo que no había destrucción de propiedad y que era una “celebración exitosa”.

El alcalde de Phoenix, Greg Stanton, destacó que el mitin y los manifestantes eran en su mayoría pacíficos, excepto para algunas personas.

“Un número muy pequeño de personas decidió cometer actos de asalto contra nuestros oficiales de policía, incluyendo el gas que se mencionó y las rocas y que fue muy lamentable”, dijo Stanton.

Las cosas escalaron justo después de las 8:30 pm y luego de unos minutos de pánico seguido.

Mientras la policía dijo que los manifestantes les arrojaron gasolina, algunos manifestantes dijeron que los oficiales no fueron provocados.

El humo abrasador comenzó a llenar el aire en la zona de Second Street y Van Buren. Justo después de más 9 pm, y luego nuevamente alrededor de 9:15, hubo más “flash bangs”, y más gas lacrimógeno fue rociado.

Más temprano durante la noche parece que el rally de Trump resultaría ser un evento pacífico. Pero todo cambió a medida que las multitudes comenzaron a salir del centro de convenciones, y la gente empezó a lanzar cosas a la policía.

Un organizador de una de las protestas más grandes dijo que su grupo no comenzó la violencia. “Fue pacífico”, dijo Carlos Garcia, de Puente Arizona. “Empezamos a recibir un disparo de balas de goma”.

Cuando se le preguntó si el uso de la fuerza estaba justificado, Williams dijo: “Absolutamente”.

El representante Rubén Gallego también estuvo en la protesta y dijo que necesitaba hablar con manifestantes, líderes de la comunidad y la policía para averiguar qué sucedió. “Fue un gran mitin en ambos lados y fue arruinado sólo por unas pocas personas”, dijo Gallego.

Una investigación está en marcha y habrá un informe posterior a la acción.