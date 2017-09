Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Email: mecanica.la.raza@gmail.com

Una caja de cambios automática nos facilita la conducción, ya que resulta mucho más cómodo conducir sin que sea necesario cambiar las marchas de la forma clásica con embrague. En cuanto a la conducción, difiere bastante de un coche con caja de cambios manual.

Actualmente, las cajas de cambios son mucho más sofisticadas que hace años debido, entre otros motivos, a la tecnología que incluyen. Sin embargo, es necesario cuidar la caja de cambios automática de nuestro coche para no tener ningún tipo de problema.

En caso de tener que reparar una caja de cambios automática, ya podemos ir preparando la cartera. Una reparación en una caja de cambios automática puede costar fácilmente 1000 euros e incluso más dinero fácilmente. Por este motivo es muy importante cuidar lo mejor posible la caja de cambios automática de nuestro coche.

En primer lugar, debemos pisar siempre el pedal de freno antes de intentar accionar el selector de la caja de cambios. De la misma forma, también debemos pisar el freno para iniciar la marcha en caso de tener nuestro vehículo estacionado.

Si no estamos acostumbrados a una caja de cambios automática es aconsejable realizar los adelantamientos a otros vehículos en condiciones de extrema seguridad. El motivo es porque el adelantamiento no se realiza de la misma forma que con un vehículo con caja de cambios manual.

Para realizar el adelantamiento en un vehículo con caja de cambios automática es imprescindible pisar con más decisión el acelerador de nuestro coche, ya que éste tardará más tiempo del que estamos acostumbrados en reaccionar.

De forma periódica debemos comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios. Pero no sólo eso, ya que también es importante utilizar un líquido de gran calidad. De la misma forma es muy importante conocer el estado del líquido hidráulico del modulador de vacío. En caso de que exista algún tipo de pérdida, lo más recomendable es revisarla y eliminarla.

Por último, debemos intentar evitar hacer punta-tacón y también debemos evitar tirar del freno de mano con el vehículo en movimiento. Estas prácticas se realizan en algunas circunstancias en vehículos con cajas de cambios manuales pero, si lo hacemos en este caso, podemos dañar seriamente la caja de cambios de nuestro coche.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado, incluidos los días festivos, de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.