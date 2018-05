En principio, el encuentro se había pactado para el 12 de junio en Singapur.

“Hemos hecho un progreso real en las últimas 72 horas para fijar las condiciones” que permitan celebrar la cumbre, aseguró el secretario de Estado, Mike

Pompeo, al término de sus reuniones con el considerado número dos del régimen de Pyongyan, Kim Yong-chol.

Tras una cena de trabajo este miércoles, hoy Pompeo y Kim mantuvieron una nueva cita en un apartamento de Nueva York, un encuentro más breve de lo esperado y que terminó tras aproximadamente dos horas y media.

En paralelo, representantes de los dos países han mantenido contactos en la frontera entre las dos Coreas y en Singapur, donde se celebraría la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, el 12 de junio.

Pompeo, en una conferencia de prensa en un hotel de Nueva York, se mostró “confiado” de que las dos partes están avanzando “en la dirección correcta” tras esas conversaciones. Trump, por su parte, también se mostró hoy optimista sobre la celebración de la cumbre, aunque no quiso confirmar nada.

“Esperemos celebrar la cumbre el día 12 (…). Puede que no baste con una reunión, a lo mejor se celebren dos o tres, o no ninguna”, dijo antes de embarcar en el avión presidencial para participar en varios actos en Texas.

Según Pompeo, la celebración de la cumbre depende de que se creen condiciones que permitan a los líderes lograr progresos concretos en la cita. La expectativa es que pueda haber algo más de claridad este viernes, cuando el número dos norcoreano tiene previsto desplazarse a Washington para entregar a Trump una carta personal de Kim Jong-un, según adelantó hoy EE. UU.

El secretario de Estado, en todo caso, dijo no saber si mañana se conocerá si finalmente la cumbre tendrá o no lugar. De celebrarse, el encuentro entre Trump y Kim será el primero en la historia entre los mandatarios de EE.UU. y Corea del Norte tras casi 70 años de confrontación iniciados con la Guerra de Corea (1950-1953) y de 25 años de negociaciones fallidas a cuenta del programa atómico de Pionyang.

“Nuestros países se enfrentan a un momento clave en nuestra relación. No podría ser menos que trágico que se perdiera esta oportunidad”, afirmó Pompeo.