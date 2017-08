Por Hugo Laveen

El Departamento de Policía de Phoenix dio a conocer los nombres de tres de las personas que fueron detenidas durante las protestas al concluir el Rally de Trump en Phoenix.

Se trata de Daireus Stokes de 28 años de edad, Pamela Robertson de 25 años y Darrick Pacheco de 34 años. Un cuarto arresto que fue hecho en el lugar, según la policía no está relacionado con las protestas.

Stokes fue arrestado por tres cargos de asalto agravado contra la policía, tres cargos de conducta desordenada, un cargo de resistencia a la detención y tres cargos de amenaza e intimidación.

Robertson fue arrestado por un cargo de asalto agravado contra la policía y Pacheco fue arrestado por un cargo de conducta desordenada.

Según los documentos de la corte, en poder de Stokes fue encontrada una pistola con la cual supuestamente amenazó a los policías antes de ser arrestado.

Las protestas estallaron fuera del rally del Presidente Trump en Phoenix el martes por la noche. Mientras que las protestas eran en su mayoría pacíficas, la policía de Phoenix tomó algunas medidas e hizo algunos arrestos después de que algunas personas en la multitud se lanzaron contra la policía.

Según el Sargento Howard de la policía de Phoenix, algunas personas en la multitud comenzaron a lanzar piedras, botellas y otros proyectiles a la policía y alguien en la multitud dispersó gas lacrimógeno en la zona.

Howard dijo que el primer gas que se dispersó vino de alguien en la multitud, no de la policía. Howard también dijo que algunas personas en la multitud derribaron la valla peatonal que estaba destinada a crear una zona segura para los manifestantes.

Después de que la multitud recibió una advertencia para dispersarse, la policía utilizó humo, bolas de pimienta, spray de pimienta, gas lacrimógeno y explosiones de flash para hacerlos dispersarse. Howard dijo que la policía no usaba balas de goma.

No se reportaron lesiones significativas o daños a la propiedad, dijo Howard.