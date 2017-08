Por Hugo Laveen

Un inmigrante ruso indocumentado, a quien un jurado encontró culpable de haber asesinado a su novia estadounidense, y quien fue arrestado en el Aeropuerto Sky Harbor de Phoenix, mientras trataba de huir de Arizona, ha sido condenado a cadena perpetua.

Zubko planeó, disparó y dio muerte a Shayley Estes de 22 años de edad, quien era estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, en hechos ocurridos durante el año 2015.

Zubko emigró de Rusia y se quedó en Arizona después de vencerse su visa de estudiante. Los fiscales dicen que él quería desesperadamente convertirse en un ciudadano estadounidense y Shayley había acordado ayudarlo. Finalmente terminó la relación y ella obtuvo una orden de restricción contra Zubko.

Zubko envió un mensaje de texto a la compañera de habitación de Shayley, diciendo que “sería brutalmente asesinada de Rusia con amor”. Luego compró ilegalmente un arma y esperó en la casa de Shayley en el sur de Phoenix. Cuando ella regresó del trabajo, Zubko le disparó cinco veces – tres veces en su espalda.

Escribió una carta al juez y no hizo una declaración durante la audiencia.

La familia de Zubko voló desde Rusia y más de una docena de miembros de la familia de Shayley estaban presentes durante la audiencia de sentencia.

“Es toda la justicia que podemos obtener ahora … realmente no hay justicia cuando su hijo no regresa a casa”, dijo la madre de Shayley, Shannon Estes.

El primo de Shayley, Nicole Liebenow, añadió: “Lo que él hizo fue despreciable y algo que podría haber sido evitado … tenemos que vigilar a estos inmigrantes ilegales blancos, que vienen a nuestro país desde Europa, a causar estos crímenes porque esto nunca debería haber ocurrido”.

La familia de Shayley ha establecido una beca conmemorativa en su nombre para continuar su campaña para ayudar a otros. Se especializó en química en ASU y esperaba ayudar a desarrollar curas para enfermedades algún día.

Zubko pasará el resto de su vida tras las rejas sin la posibilidad de libertad condicional.