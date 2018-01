“Sí se puede”, dijo en una conferencia de prensa en el Instituto Neurológico Barrow, donde los medicos calificaron su recuperación de asombrosa.

Por Hugo Laveen

Phoenix, Az. Una mujer de Arizona, cuya vida parecía haber llegado a su fin, mientras recibía soporte vital, después que una bala atravesó su cerebro, durante la massacre ocurrida en Las Vegas, Nevada en octubre de 2017; acaba de ser dada de alta.

Ella habló públicamente por primera vez el miércoles diciendo que se siente “fuerte y positiva”. “Una parte de mí cambió esa noche, ya no seré la misma Jovanna, volveré más fuerte”, dijo Jovanna Calzadillas en una conferencia de prensa a la que acudió en silla de ruedas.

Jovanna fue una de los cientos heridos en el Festival de Música de la Cosecha Route 91 cuando Stephen Paddock abrió fuego desde el piso 32 del Mandalay Bay Resort and Casino en miles de asistentes a conciertos que presenciaron la actuación de Jason Aldean.

Según el Instituto Neurológico Barrow del Hospital St. Joseph, su lesión cerebral fue tan grave que “los médicos en Las Vegas no esperaban que ella viviera”.

Su esposo, Francisco Calzadillas, un oficial de la policía de Salt River, dijo que los médicos en Las Vegas le dijeron que no podían hacer nada por ella, que las lesiones no eran sobrevivibles. “Lo más difícil para nosotros fue lo desconocido”, dijo Francisco. “Pasamos tanto tiempo viendo a Jovanna durmiendo”.

Pero ella siguió luchando, y la fe mantuvo a su familia creyendo que se recuperaría, hasta que un día salió del coma.

Cuando se le preguntó qué le mantuvo luchando en los momentos más difíciles, Jovanna dijo que sus hijos y su familia. “No renunciaré a ellos y no me rendiré”, dijo.

Jovanna fue transportada en helicóptero a Phoenix el 19 de octubre, donde recibió tratamiento del Instituto Neurológico Barrow. Los doctores allí dijeron que cuando llegó estaba en un respirador artificial y requería medicación continua.

Este miércoles, ella ha sido dada de alta del Barrow Neurological Institute para continuar su rehabilitación. “No vamos a dejar que la gente como él gane y no viviremos con miedo. Gracias por todo el amor y apoyo”, dijo Jovanna antes de terminar con palabras de aliento; ” sí, se puede “.