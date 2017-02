Por Hugo Laveen

Condado Pinal, AZ.— Tyler Kost, el hombre del Valle de San Tan que se declaró culpable de delitos sexuales con niñas en la Escuela Secundaria Poston Butte, fue sentenciado a tres años de cárcel y 15 años de libertad condicional.

Kost obtendrá crédito por 990 días que ya ha estado encarcelado, por lo que recuperará su libertad en poco meas de tres meses. Debido a que Kost ha servido más del 85 por ciento de su término, que asciende a 959 días, ahora es elegible para la liberación temprana.

Kost tendrá que ser procesado a través del Departamento de Correcciones y permanecer allí hasta que sea puesto en libertad para servir a la libertad condicional.

La audiencia de sentencia del viernes pone fin a un caso que comenzó con el arresto de Kost – el primero de dos – en 2014.

“Su señoría, quiero disculparme por mis acciones”, dijo Kost en la corte antes de conocer su destino. “Sé que cometí algunos errores serios y quiero que sepas que acepto la responsabilidad de lo que hice. Siento mucho el dolor que he causado a todo el mundo. He pasado la mayor parte de los últimos tres años en la cárcel pensando en lo que pasó y el daño que he hecho.

“Espero que el tribunal me dé la oportunidad de demostrar que he madurado y nunca repetiré mis errores del pasado”, continuó. “Tomé todas las clases que pude mientras estaba en la cárcel y estoy deseando participar en todos los programas ofrecidos por Libertad condicional para mejorarme.”.

La familia de Kost estaba en la corte. “Estamos todos aquí para apoyar a Tyler en el próximo capítulo de su vida”, dijo el padre de Kost, James Kost, durante la audiencia de la mañana del viernes. “Ha crecido de esta experiencia y continuará haciendo algo increíble con su vida, no tengo dudas . Juez, Tyler es un buen chico y le pedimos que le permita venir a casa a su familia y dejar que el proceso de curación comience para todos.

Detenido en mayo de 2014, Kost tenía 18 años cuando fue acusado de agredir sexualmente a varias chicas -entre 12 y 17 años- en la Escuela Secundaria Poston Butte de San Tan Valley.