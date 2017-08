Los expertos señalan que siempre hay casos tras estos eventos; aquí podrá enterarse si lo afectó a usted

Salud

Millones de estadounidenses vieron el eclipse solar total o parcial el lunes, pero no todo el mundo siguió los consejos sobre la seguridad ocular.

“Tras el eclipse solar, ya hemos atendido a docenas de pacientes con problemas que abarcan desde dolores de cabeza hasta una vista subjetivamente borrosa”, anotó el Dr. Avnish Deobhakta, oftalmólogo en el Hospital del Ojo y del Oído de Nueva York de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

Lo ideal era que las personas que vieron el eclipse no debían mirar al sol de forma directa. Deberían haber usado gafas de diseño especial con filtros.

Pero en caso de que se haya olvidado de ese consejo, así es como puede detectar si usted o un ser querido recibieron rayos solares nocivos en los ojos.

Según Deobhakta, “algunos de los síntomas incluyen vista borrosa, ‘agujeros’ o ‘manchas’ en la vista, sensibilidad a la luz, o, de forma poco frecuente, dolor. También debe preocuparse si experimenta una vista borrosa, sensibilidad a la luz, dolor o dolores de cabeza persistentes desde que vio el eclipse”.

Ver de forma directa el sol también puede dañar la córnea, advirtió.

“Si tiene vista borrosa, quizá tenga daño en la retina”, anotó Deobhakta. “Pero si experimenta sensibilidad a la luz o dolores de cabeza, quizá tenga daño en la córnea. En ambos casos, debe consultar a un oftalmólogo entrenado lo antes posible”.

Enfatizó que no todo daño en la vista identificado por un especialista en los ojos en este momento dura para siempre.

La mayoría de los pacientes que su equipo ha atendido hasta ahora “no ha tenido ningún problema permanente”, afirmó Deobhakta. Pero “en algunos se han encontrado cambios en la retina que ameritarán monitorización”, dijo.

“En particular, la retina puede sufrir ‘quemaduras’ químicas en áreas donde la mayoría de los rayos del sol se enfocan”, explicó Deobhakta. “Dado la forma que tiene el ojo, la mayoría de esos rayos se enfocan precisamente en el lugar de la rutina que se utiliza para la vista de precisión diaria, como leer o usar la computadora. Como resultado, cualquier daño químico en esas áreas de la retina puede resultar en una vista permanentemente borrosa”.

Lamentablemente, ese tipo de lesión en la retina no es tratable, añadió.

“No hay mucho que el paciente pueda hacer por sí mismo para ‘arreglar’ el daño en la retina. Lo importante es determinar si el daño ocurrió en primer lugar, lo que solo puede hacerse usando las herramientas del consultorio de un oftalmólogo entrenado”, dijo Deobhakta.

El eclipse total, el primero en casi un siglo que ha abarcado la parte continental de Estados Unidos, se vio en 14 estados, desde Oregón hasta Carolina del Sur. Y todo el mundo en América del Norte tuvo la oportunidad de ver un eclipse al menos parcial, según la NASA.

Pero el Dr. Rajesh Rao, profesor asistente de oftalmología y ciencias visuales en la Universidad de Michigan, enfatizó que nunca es seguro ver el sol sin proteger los ojos. Ni siquiera es seguro verlo a través de gafas convencionales, un smartphone, binoculares o un telescopio, dijo Rao en un comunicado de prensa de la universidad.

La única forma segura de ver un eclipse es a través de gafas solares de diseño especial, visores y lentes con filtro para bloquear los rayos nocivos del sol, dijeron los expertos.

“Las gafas solares son lentes especiales que permiten al usuario ver un eclipse de forma segura”, explicó el Dr. Jules Winokur, oftalmólogo en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York.

Pero, con demasiada frecuencia, la gente no hace caso a los consejos de seguridad para ver los eclipses.

El Dr. Mark Mugavin trabaja en el departamento de oftalmología de la Universidad de Louisville. En un comunicado de prensa de la universidad publicado antes del eclipse, dijo que su equipo “atiende al año unos 10 casos de pacientes con retinopatía solar por apuntadores láser de alta intensidad o por exposición de alta intensidad al sol, como por ejemplo al ver un eclipse”.

Mugavin añadió que preveía incluso más casos tras el importante evento solar de este año.

FUENTES: Avnish Deobhakta, M.D., assistant professor, vitreoretinal surgery, department of ophthalmology, New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai and Icahn School of Medicine, New York City; University of Louisville and University of Michigan, news releases, August 2017.