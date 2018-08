Salud

Los cánceres infantiles son el resultado de alteraciones en el ADN de las células (incluso antes de nacer), pueden iniciarse en cualquier parte del cuerpo cuando las células crecen sin control.

No están vinculados a factores de riesgo en el estilo de vida o ambientales. Afecten a niños, adolescentes y a adultos jóvenes.

Su baja incidencia hace que el cáncer infantil sea considerada una enfermedad rara.

La leucemia representa cerca de una tercera parte de los cánceres infantiles. El resto corresponden a los del sistema nervioso central, linfomas, neuroblastomas, tumores óseos, renales y retinoblastomas.

Afecta más a los niños que a las niñas, especialmente de entre 1 y 4 años, el cáncer infantil es la primera causa de muerte en los niños de entre 5 y 14 años en nuestro país, y la segunda causa de muerte para los jóvenes de entre 15 y 24 años, después de los accidentes.

La tasa de supervivencia en los países desarrollados es del 80%.

No presentan síntomas específicos, en el 80% de los casos se detectan cuando la enfermedad está extendida.

Los niños necesitan fármacos y tratamientos específicos, no se les pueden aplicar fármacos relacionados con el cáncer adulto.

La investigación es la única vía para avanzar, pero los fármacos para cánceres infantiles no llegan porque no son rentables comercialm