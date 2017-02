Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.— David Parry, un jugador defensivo de los Colts de Indianápolis, fue arrestado por supuestamente robar un taxi de carro de golf al estilo de Old Town Scottsdale y luego estrellarlo.

Sucedió en las primeras horas de la mañana del sábado anterior.

Según la policía, un conductor de automóvil recogió a Parry y a otras dos personas que Parry no sabía de un bar de Old Town. Fueron dejados en un complejo de apartamentos cerca de Osborn Road y 70th Street. Cuando el conductor salió del carro para recibir el pago de los otros dos jinetes, la policía dijo que Parry golpeó al conductor en la cabeza, volvió al vehículo y aceleró.

Parry entonces aparentemente estrelló el carro en la puerta del complejo de apartamentos en el lado sur. La policía dijo que encontraron a Parry cerca del carro.

Cuando se pusieron en contacto con él, mostró signos y síntomas de alcohol, dijo la policía. Gran parte del incidente es capturado en las cámaras del cuerpo de los oficiales.

“Él era muy beligerante, maldiciendo a los oficiales e insultándolos, y cuando iban a arrestarlo él estaba gritando y tirando lejos”, dijo el sargento Ben Hoster.

“Tomó mucho tiempo ponerle las esposas”, agregó Hoster.

Parry fue llevado bajo custodia y enfrenta cargos de delito grave y delito menor de robo, robo de autos, daño criminal, resistencia a la detención y DUI.

Los Colts no han publicado una declaración sobre el arresto de Parry.

Parry fue reclutado por los Colts en 2015 y juega tackle nariz. En 2016, él tenía 47 tackles y tres sacos. Él jugó el balompié de la universidad en Stanford.