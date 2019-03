Lanzan nuevo libro en el que se reconoce la labor de los “trabajadores invisibles”

Johnny Lozoya

Una conversación sobre el libro “Mexican Workers and the Making of Arizona” (Los trabajadores mexicanos y la creación de Arizona), se llevó a cabo en el Fair Trade Café, en asociación con el gremio de escritores de La Phoenikera.

Las creadoras de la obra son Cristina Gallardo-Sanidad y la historiadora de Arizona, doctora. Christine Marín de la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés); fue editada por Luis Plascencia y Gloria H. Guadraz y está publicado por la University of Arizona Press.

El libro muestra como miles de trabajadores de ascendencia mexicana trabajan para hacer posible vivir en zonas urbanas y rurales de Arizona y son en gran parte invisibles pero necesarios para el progreso por su incansable trabajo como cuidadores de niños y personas mayores, o cocineros, lavaplatos, personal de limpieza del hotel, entre otras tareas.

Esta comunidad permanece principalmente en las sombras de una economía que depende desesperadamente de su trabajo; la discusión adicional incluyó el trabajo de mineros, trabajadores agrícolas y otros trabajos duros que la mayoría de los estadounidenses no hacen.

Hubo mucho de qué hablar y muchos líderes de la comunidad vinieron a participar en “La Platica” como la activista comunitaria Sandy Weir; el doctor Manuel J. Hernández G, Profesor de Estudios Chicanos de ASU; la Representante Estatal de Arizona Isela Blanc y el Reverendo John Mireles, de LULAC 1111

Presentes también, Dora Vásquez, la autora Albert Monreal Quihuis, Verónica Lamanes, Joe Larios, Emmanuel Gallardo Sanidad, entre muchos otros.

El evento ofreció la oportunidad de hablar abiertamente sobre esta comunidad invisible de trabajadores duros y dedicados y grandes miembros de la raza humana y debería ser el comienzo para abrir más diálogos en nuestra comunidad.

FOTOS / LATINO PAPARAZZI, 623 377 2001