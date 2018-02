Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Solo días después de pagar el alquiler, docenas de familias del Valle están recibiendo la orden de desalojar. La ciudad de Phoenix dijo que su complejo de apartamentos no es seguro para vivir.

“A la Sra. Amy Chen no le importa. Todo lo que estoy pidiendo es que la Ciudad haga algo justo “, dijo Gary Voiles, residente.

Gary Voiles está enojado y quiere respuestas de su casero, Amy Chen, propietaria del complejo de apartamentos cerca de la calle 29 y de la calle Van Buren, que la ciudad está cerrando.

“No creemos que sea seguro para las personas vivir aquí”, dijo Angie Holdsworth, del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Phoenix.

La semana pasada, los inspectores de la ciudad salieron a la propiedad después de que la policía los alertó sobre problemas de seguridad. Se encontraron varias violaciones a la seguridad de vida del código de construcción.

La ciudad dijo que “se necesitaban medidas para reducir las violaciones eléctricas inseguras e inminentes en toda la propiedad que afectaban a todas las estructuras habitables” y que los inspectores encontraron “cableado eléctrico expuesto y un sistema eléctrico sin conexión a tierra en todas las estructuras de la propiedad, creando un gran impacto y peligro de incendio.”

“Lo que encontraron fue un cableado eléctrico que quedó expuesto, prácticamente en todos estos edificios y una serie de otros problemas en el complejo también”, dijo Holdsworth.

La Ciudad de Phoenix le dio a Chen 48 horas para hacer las reparaciones, pero cuando regresaron, no se había hecho nada, lo que obligó a la Ciudad a cortar el suministro eléctrico y no permitir que los residentes vivieran en los apartamentos.

“Nadie tiene dinero y nadie tiene dónde ir. Muchos de nosotros no tenemos familia para ayudarnos. Estamos solos aquí y no sabemos qué hacer”, dijo Linda Voiles, una residente.

Intentamos hablar con Chen y su hija, pero nos dijeron que no tenían nada que decir. La ciudad les notificó y ahora los residentes están en la calle. “¡Las cosas están mal por todas partes, pero no debes tratar mal a los pobres!” dijo Voiles.

Preguntamos si los residentes pudieron recuperar parte del dinero de la renta y dijeron que no. La única acción que pueden tomar los residentes es llevar a Chen a la corte civil. La ciudad de Phoenix ha estado llegando para ayudar a los residentes desplazados.

El Departamento de Servicios a los Vecindarios y Servicios Humanos de la Ciudad y su alcance han estado haciendo esfuerzos para ayudar a los inquilinos.

El personal de la ciudad se lo transmitió al abogado del propietario y le devolvió las llamadas para informarle sobre su obligación de encontrar alojamiento temporal para los inquilinos una vez que se desconectó el suministro eléctrico.

La Ciudad también envió su consejería de propietarios e inquilinos para cuatro personas a los apartamentos para que vayan de puerta en puerta a educar a los inquilinos sobre sus derechos. Además, los equipos de extensión de Servicios Humanos estuvieron presentes y también involucraron a los inquilinos y buscaron soluciones con asistencia y servicios.

Los funcionarios de la ciudad dicen que continuarán participando y ayudando a estos residentes ya que el Departamento de Planificación y Desarrollo (PDD) trabaja con el dueño de la propiedad para abordar las violaciones a la seguridad de vida del código de construcción múltiple.