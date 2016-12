Por Hugo Laveen

Numerosas especies de vida salvaje, principalmente en África, se encuentran en una tendencia a disminuir su número poblacional y algunas han entrado en peligro de extinción. Tal es el caso del guepardo (Cheetah), según la voz de alarma difundida hoy por grupos de conservacionistas. Se trata del mamífero más veloz que existe en el globo terráqueo.

La alerta difundida estima que solo quedan 7.100 guepardos salvajes en el continente africano y en una pequeña zona de Irán, donde también existe. Un estudio publicado el lunes mostró que la presencia humana ha expulsado a este depredador del 91 por ciento de su hábitat histórico.

El estudio ha pasado al guepardo de la categoría de especie vulnerable a en peligro de extinción, en la lista oficial.

“Este periodo marca un punto de inflexión para especies como el guepardo, que necesitan estas grandes extensiones “, indicó Sarah Durant , especialista en guepardos en la Sociedad Zoológica de Londres y autora principal del reporte, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences ‘.

En torno al 77% de los hábitats de guepardo está fuera de reservas naturales y otras zonas protegidas, indicó el estudio, lo que requiere trabajar con gobiernos y aldeas para fomentar la tolerancia por un carnívoro que en ocasiones caza ganado.

Además de la pérdida de su hábitat, los guepardos enfrentan ataques de humanos, desaparición de antílopes y otras presas cazadas por humanos por su carne, y el tráfico ilegal de cachorros y pieles de guepardo, así como el riesgo de atropello.