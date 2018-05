Por Hugo Laveen

Salt Lake City, UT. Tres hombres acusados de violar a una niña de Utah de 9 años mientras su madre fumaba metanfetamina en un garaje fueron declarados inocentes el miércoles luego de que sus abogados argumentaron que no podían ser condenados sin evidencia física.

Los fiscales dijeron que el testimonio claro y angustioso de la niña de que los tres la agredieron y asaltaron después de una cacería de huevos de Pascua en el área rural de Utah en 2016 debería ser suficiente para condenarlos. El abogado del condado de Uintah Mark Thomas señaló el testimonio que ayudó a condenar al comediante Bill Cosby en su caso de agresión sexual.

Pero la defensa argumentó que sin sangre, cabello o lesiones graves, el jurado no podía convencerse más allá de una duda razonable. Los abogados dijeron que la niña, ahora de 11 años, estaba copiando una historia inventada por su madre paranoica, que estaba enojada con un ex novio que era un acusado.

“Si todo lo que ella decía era cierto, debería haber algún tipo de evidencia física o daño a ella”, dijo el abogado defensor Bryan Sidwell.

El jurado de cinco hombres y tres mujeres deliberaron durante unas tres horas antes de llegar al veredicto.

Los demandados Larson RonDeau, de 38 años, Randall Flatlip, de 28, y Jerry Flatlip, de 31, permanecieron bajo custodia para enfrentar cargos adicionales, aunque algunos pueden ser descartados luego de la absolución por violación y sodomía.

El caso provocó indignación en la ciudad de Vernal, a unas 170 millas (274 kilómetros) al este de Salt Lake City.

La niña testificó que fue con su madre, que quería visitar a un amigo de la cárcel, a la casa donde se alojaron los tres hombres en 2016.

Ella dijo que los tres hombres la llevaron a un dormitorio de atrás y la agredieron después de que ella se durmió en un sofá, y la devolvieron después de que terminara. Cuando su madre regresó del garaje, encontró a la chica molesta con su vestido de Pascua torcido. Ella insistió en irse a casa.

Ella inicialmente no le contó a su madre sobre el asalto porque los hombres la amenazaron con matarla, dijeron los fiscales. La madre llamó a la policía cuando ella le confió unos dos días más tarde.

Thomas dijo el miércoles que los fiscales acudieron a los tribunales con la mejor evidencia disponible. “Presentamos casos al jurado que creemos que tenemos pruebas suficientes. Luego, le toca al jurado”, dijo.

“Hubo un caso contra Bill Cosby donde no había evidencia física y el jurado allí lo encontró (a él culpable) únicamente por el testimonio de alguien que estaba allí”, dijo Thomas. “Obviamente, todavía creemos que el testimonio de una persona puede ser sopesado y considerado por el jurado”.