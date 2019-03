El congresista prefiere la unidad demócrata y lograr mayoría en Senado Federal

Gabriel Limón

El congresista Rubén Gallego finalmente declinó postularse candidato para el Senado Federal, buscando la unidad demócrata y lograr la mayoría en la cámara alta; igualmente fustigó las acciones electoreras del Donald Trump, que busca retener la Presidencia avivando el miedo y el divisionismo.

Entrevistado al finalizar la toma de protesta de Kate Gallego como alcaldesa de Phoenix, el congresista evitó interponerse a la candidatura de Mark Kelly, un astronauta retirado que anunció su candidatura el mes pasado.

“No es en el mejor interés del estado o del Partido, si los republicanos quieren ver una primaria desagradable, tendrán que buscar en otra parte porque no voy a participar en eso”, dijo Gallego.

El congresista afirmó que no quiere participar en una primaria amarga antes de pasar a las elecciones generales por el crucial escaño del John McCain que daría a los demócratas la mayoría del Senado.

Para los republicanos habría sido propicio que Gallego confrontara a Kelly en una campaña desgastante para fortalecer a Martha McSally en las elecciones generales y retener el cargo que le fue designado en enero por el gobernador Doug Ducey, presumiblemente bajo presión presidencial.

Gallego se encuentra en su tercer período representando al Distrito 7 de Arizona, es el hispano de más alto rango político en Arizona y también se ha convertido en uno de los más fuertes críticos del presidente Donald Trump.

El Congresista considera que todas las acciones emprendidas por Trump, son meros artificios electorales para asegurar su permanencia en la Casa Blanca para un segundo mandato.

“El muro, las caravanas, la declaratoria de emergencia, todo tiene que ver con su reelección, Trump busca los votos infundiendo el miedo y fomentando el odio y el divisionismo”, asegura.

Luego que ambas cámaras votaron en contra de la declaratoria de emergencia del presidente Trump, éste afirmó que ejercerá un veto al Congreso para lograr obtener los recursos necesarios para edificar el muro fronterizo con un costo cercano a los 7 billones de dólares.

“La realidad es que no hay una emergencia nacional y Trump la creo para asustar a los votantes, pero nuestra democracia dicta que si el quiere esos recursos deben ser aprobados por el Congreso, por más que quiera usar ésta falsa idea de emergencia”, dijo.

Rubén Gallego, apuesta por la unidad demócrata y declina candidatearse al Senado de los Estados Unidos.