Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor oficialmente tendrá un nuevo nombre: Terminal John S. McCain III.

El Concejo Municipal de Phoenix votó unánimemente el martes para aprobar una propuesta hecha por el Alcalde Greg Stanton para imponerle el nombre del icónico senador de Arizona.

Después de la votación, el Senador McCain dio a conocer la siguiente declaración:

“Estoy profundamente honrado por la decisión del Concejo Municipal de Phoenix de designar la Terminal 3 en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor en mi nombre. Rara vez me sentí tan honrado y sin embargo tan indigno de un honor como lo hago hoy. Quiero agradecer al Alcalde Greg Stanton y a todo el Concejo Municipal de Phoenix por este privilegio, uno compartido por mi predecesor y un verdadero gigante de Arizona, Barry Goldwater. El gran honor de mi vida ha sido servir al pueblo de Arizona en el Congreso de los Estados Unidos y me esforzaré todos los días para demostrar que soy digno de ese honor “.

El Consejo votó por primera vez para apoyar la propuesta el 29 de noviembre y obtuvo el apoyo unánime de la Comisión de Patrimonio encabezada por ciudadanos de la ciudad el lunes. La Comisión del Patrimonio es la junta que revisa las propuestas para nombrar las instalaciones de la Ciudad.

“El senador McCain ha dado tanto de sí mismo a nuestro país, a Arizona y a Phoenix. Devolverle algo a un héroe estadounidense, un antiguo aviador naval y un miembro de 30 años del Senado de Estados Unidos es lo mínimo que podemos hacer “, dijo el alcalde Greg Stanton. “Es perfectamente apropiado que nuestras terminales más concurridas en Sky Harbor sean llamadas así por dos de los aviadores más conocidos y los funcionarios públicos más impactantes de Arizona: el Senador Barry Goldwater y el Senador John McCain”.

La Terminal 4 de Sky Harbor, la terminal más transitada del aeropuerto, lleva el nombre del senador Barry Goldwater. Al igual que Goldwater, McCain sirvió a nuestra nación como aviador militar, fue nominado por su partido para presidente y ha sido elegido para representar a Arizona en el Senado de los Estados Unidos cinco veces. La Terminal Ejecutiva del aeropuerto lleva el nombre del líder de derechos civiles de Phoenix, Lincoln Ragsdale, Sr.

La Terminal 3 se encuentra en medio de una modernización de $ 590 millones que se completará en 2020. La terminal, ya anticuada, tendrá una nueva explanada sur con 15 nuevas puertas y una explanada norte remodelada con todas las tiendas y restaurantes nuevos que coincidirán con la calidad de los pasajeros ahora se encuentran en la Terminal 4. En camino de hacer de Phoenix una de las ciudades más sostenibles del mundo, la terminal también será eficiente en el consumo de energía, con iluminación LED en cada accesorio.

McCain, de 81 años, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer cerebral a principios de este año. McCain regresó a su hogar en Arizona el pasado fin de semana después de ser hospitalizado en Washington DC, por los efectos secundarios de su tratamiento de cáncer de cerebro.

Él dice que planea regresar al trabajo después de la temporada de vacaciones.

McCain tuiteó: “¡Gracias a todos por su apoyo y palabras de aliento! Me siento bien y estoy deseando volver al trabajo después de las vacaciones”.