Polémicas revelaciones de un jurado reivindicarían el derecho de su cliente a un proceso justo, afirma el abogado Eduardo Balarezo.

Nacional

Las revelaciones de un miembro del jurado del juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera abrieron una ventana de oportunidad a la defensa del mexicano, para cuestionar la imparcialidad del proceso en la Corte Federal de Brooklyn.

En voz de Eduardo Balarezo, el equipo legal del líder del Cártel de Sinaloa consideró que el comportamiento de las ocho mujeres y cuatro hombres que lo declararon culpable de 10 cargos es “preocupante y angustioso”.

El defensor se refirió a la entrevista anónima que un miembro del jurado dio a VICE News, donde afirmó que al menos cinco de sus compañeros violaron las órdenes del juez Brian Cogan de evitar seguir el caso en los medios de comunicación o redes sociales durante el proceso, una regla que el impartidor de justicia repetía antes de cada receso del proceso.

En la entrevista realizada por el periodista Keegan Hamilton, el jurado compartió los detalles de las deliberaciones, las precauciones de seguridad y las opiniones de sus compañeros sobre “El Chapo” y sus abogados, la fiscalía y varios cooperantes.

“¿Recuerdas que nos dijeron que no podemos mirar a los medios de comunicación durante el juicio? Bueno, pues lo hicimos”, reveló el jurado.

Incluso contó que varios miembros revisaban regularmente la cuenta en Twitter de Keegan y otros periodistas, contrario a las órdenes del juez Cogan. “Íbamos constantemente a sus medios, a su Twitter… yo personalmente y a algunos otros miembros del jurado que conocí”, afirmó.

Uno de los hechos más polémicos fue un documento dado a conocer el 2 de febrero sobre las declaraciones del colombiano Alex Cifuentes respecto a la compra de menores de 13 y 15 años de edad por parte de Guzmán Loera para drogarlas y tener relaciones sexuales con ellas. Esa información no fue presentada en el juicio, por lo que no podía ser parte de las pruebas analizadas por el jurado, situación que incluso desató una moción de la defensa en voz del abogado Jeffrey Lichtman. El juez Cogan afirmó que ningún miembro del jurado había leído los artículos escritos sobre el tema, pero la fuente de VICE News indica lo contrario.

“Hablamos de eso. Los jurados decían: ‘Si fuera cierto, obviamente fue repugnante, sabes, totalmente equivocado’. Pero si no es verdad, lo que sea, no es verdad”, expresó el informante al portal de noticias.

Balarezo consideró que si la información es verdad, eso significaría que su cliente no tuvo un proceso justo.

“La información aparentemente a la que tuvo acceso el jurado es altamente perjudicial, no corroborada e inadmisible: todas las razones por las cuales el Tribunal advirtió repetidamente al jurado evitar el uso de las redes sociales e internet para investigar el caso“, expresó el abogado en un comunicado.

A pregunta expresa, el abogado dijo que buscará confirmar que su cliente tuvo un juicio justo, por lo que el equipo de defensa analiza las acciones legales, camino al proceso de apelación por la decisión que llevaría a cadena perpetua a Guzmán Loera.

“Revisaremos todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión”, indicó. “Huelga decir que nosotros haremos cumplir y reivindicaremos el derecho constitucional de Joaquín a un juicio justo”.