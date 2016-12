Una encuesta muestra que están divididos 50/50 en los consejos sobre la prevención de la diabetes propiamente dicha.

SALUD

Solo alrededor de la mitad de los médicos de familia de EE. UU. siguen las directrices sobre cómo evaluar la prediabetes en los pacientes, encuentra un nuevo estudio.

Más de un tercio de los adultos estadounidenses tienen prediabetes, y la mayoría no lo saben.

Prediabetes significa que los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero no suficientemente altos como para ser diabetes. Diagnosticar y tratar la prediabetes puede evitar que los pacientes desarrollen diabetes, una importante causa de muerte en Estados Unidos.

Investigadores de la Universidad de Florida encuestaron a más de 1,200 médicos de familia en ambientes médicos académicos de todo el país. Encontraron que los médicos con una actitud positiva hacia la prediabetes como afección clínica eran más propensos a seguir las directrices nacionales de evaluación y a ofrecer tratamiento a sus pacientes. Los tratamientos para la prediabetes incluyen fármacos, ejercicio y perder peso.

Otros médicos eran más propensos a sugerir a sus pacientes que realizaran cambios generales en el estilo de vida que podrían reducir el riesgo de enfermedad cardiaca, pero que no están asociados con reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Los médicos también citaron la capacidad de los pacientes para realizar cambios en el estilo de vida, mantenerse motivados y los recursos económicos como barreras significativas para la prevención de la diabetes.

El estudio aparece en la edición del 8 de noviembre de la revista Journal of the American Board of Family Medicine.

“Algunos médicos creen que un diagnóstico de prediabetes ‘medicaliza en exceso’ a los pacientes, y algunos creen que es mejor enfocarse en consejos generales sobre un estilo de vida saludable”, señaló en un comunicado de prensa de la universidad el autor del estudio, Arch Mainous III, presidente de investigación, gestión y políticas de los servicios de salud del Colegio de Salud Pública y Profesiones de la Salud.

La Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) recomienda las pruebas de prediabetes para los adultos con sobrepeso u obesos y después de los 45 años de edad. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomiendan las pruebas para las personas de 40 a 70 años de edad que tienen sobrepeso o son obesas.

“Espero que podamos cambiar las actitudes de los médicos para que sigan y confíen en las directrices de evaluación y tratamiento, que se basan en las evidencias, y las consideren como una forma valiosa de prevenir la diabetes”, planteó Mainous.