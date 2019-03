Tanto demócratas como republicanos piden respetar fondos

Gabriel Limón

Los demócratas y republicanos del Congreso de Arizona no están de acuerdo en mucho, pero hay un mensaje que ambas partes están enviando: No te metas con la Base de la Fuerza Aérea Luke.

La especulación de que la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump para construir un muro fronterizo podría desviar decenas de millones de dólares de la base del Oeste del Valle ha unido de alguna manera a los congresistas de Arizona.

La semana pasada, cuatro demócratas de la Cámara de Representantes de Arizona enviaron una carta al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, argumentando que 40 millones de dólares en el presupuesto de 2019 asignados a un programa de aviones de combate F-35 y una instalación de mantenimiento de aviones pertenece a Luke, no a la frontera.

“Nuestros dedicados miembros del servicio militar en Luke AFB no deben ser obligados a pagar el precio de esta declaración de emergencia al tener fondos de construcción militares muy necesarios que la administración solicitó y el Congreso aprobó que se desviaron a actividades completamente ajenas a Luke AFB y sus misiones”, dice la carta firmada por Rubén Gallego, Tom O’Halleran, Ann Kirkpatrick y Greg Stanton.

“El F-35 es el futuro de esa base, y cualquier cosa que ponga eso en riesgo es algo que no apoyo”, dijo Stanton.

También la representante republicana Debbie Lesko presentó una resolución bipartidista que reconocería al programa F-35 como “un imperativo para la seguridad nacional” y algo que el Congreso debería continuar apoyando”.

El demócrata de Texas Marc Veasey copatrocinó la resolución.

Dos semanas antes, Lesko envió una carta a Trump que, mientras expresaba su apoyo a su declaración de emergencia, pedía que se protegieran los fondos de Luke.

“Lo aliento a que reserve los fondos necesarios para los proyectos de construcción militar pendientes en la Base de la Fuerza Aérea Luke para asegurar el éxito continuo del programa”, escribió Lesko, que representa al distrito donde se encuentra la base.

también, la senadora republicana Martha McSally de Arizona dijo que trabajaría para asegurarse de que Luke no se viera afectado negativamente por la emergencia nacional de Trump.

“Conozco de primera mano el tesoro nacional que es, y voy a luchar para asegurarme de que los recursos que necesitan para esos proyectos para el F-35 sean financiados”, dijo.

Pero finalmente, cuando todo esté dicho y hecho, la defensa bipartidista de Luke podría no ser necesaria y es que Trump no ha dicho específicamente de dónde intentaría obtener los fondos para la emergencia nacional.

“No creo que vaya a afectar a Arizona. No se ha determinado, es como Chicken Little diciendo: ‘El cielo se está cayendo’. Es una táctica de miedo”, había declarado el representante republicano Andy.

Trump también enfrenta obstáculos legislativos y judiciales antes de que la emergencia nacional pueda entrar en vigencia.

La Cámara controlada por los demócratas ya aprobó un proyecto de ley que lo bloquea, y parece que hay suficientes deserciones del Partido Republicano controladas por el Partido Republicano para enviarlo a la mesa de Trump.

Si eso sucede y, como se esperaba, Trump lo vetará, el asunto terminaría en la corte, con 16 estados que ya habían presentado una demanda para detener la emergencia nacional.

PIE DE FOTO:

La congresista republicana Debbie Lesko ha solicitado que no se afecten el presupuesto de la Base Luke de la Fuerza Aérea.