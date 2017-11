Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arizona anunció el martes que ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Phoenix por “la negativa de la agencia a publicar registros públicos sobre la gran protesta pacífica contra el mitin del presidente Trump en agosto”.

Cuando el presidente estuvo en Phoenix el 22 de agosto para un mitin en el Centro de Convenciones de Phoenix, lo que comenzó como una protesta pacífica se convirtió en violencia en las calles y mucha gente culpó al Departamento de Policía de Phoenix por comenzarlo.

En ese momento, la policía dijo que los manifestantes les arrojaron gas, pero algunos manifestantes dijeron que los agentes no habían sido provocados. El área fue completamente saturada de gas pimienta en minutos.

“El capítulo de ACLU de Arizona recibió muchas, muchas quejas de personas que presenciaron y sufrieron las extremas tácticas del Departamento de Policía de Phoenix contra los manifestantes pacíficos”, dijo la directora legal de la ACLU de Arizona, Kathy Brody, en un comunicado de prensa sobre la demanda. “El departamento no protegió los derechos de los manifestantes garantizados en la Primera Enmienda esa noche. Ahora, el público merece ver los registros críticos que documentan las acciones del Departamento de Policía de Phoenix. El departamento debe dejar de ocultar la información sobre cómo y por qué los agentes usaron la fuerza violenta y enviaron Arizonenses a casa con cortes, hematomas y otras lesiones”.

Cuando todo pasó, cuatro personas fueron arrestadas: dos bajo sospecha de asalto agravado y una por sospecha de cargos de daños criminales. El otro fue arrestado por una orden de arresto no relacionada.

ACLU de Arizona dice que ha presentado dos solicitudes de registros públicos, la primera de las cuales se presentó el 28 de agosto. De acuerdo con la documentación presentada en la corte, la segunda solicitud se realizó en una carta fechada el 6 de octubre.

“El Departamento de Policía de Phoenix se negó a proporcionar ningún registro en respuesta a esas solicitudes, pero admitió que recopiló registros en respuesta a las solicitudes de la ACLU de Arizona, y públicamente utilizó esos registros para refutar las denuncias de malversación policial durante la protesta”, según una noticia dada a conocer por ACLU de Arizona.

“La historia del Departamento de Policía acerca de cómo y por qué usaron fuerza excesiva contra los manifestantes ha cambiado una y otra vez”, dijo el abogado de la ACLU de Arizona Darrell Hill. “Según la ley, el público debe poder ver rápidamente los registros del propio Departamento de Policía para que podamos juzgar por nosotros mismos si los agentes actuaron de manera apropiada. Tenemos una ley de registros públicos para que todos podamos monitorear el desempeño de los funcionarios del gobierno”.