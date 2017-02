Por Hugo Laveen

Una denuncia que reclama detener el proyecto de construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México y detener las deportaciones que están siendo ordenadas en base a políticas racistas, será presentada el 15 de marzo ante la Comisión Interamericana; por un grupo de catedráticos e intelectuales encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien el próximo 7 de marzo a las 5:00 de la tarde encabezará un acto de masas frente al Capitolio de Arizona, en Phoenix.

El objetivo es obtener medidas cautelares de las instancias internacionales contra las dos órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca el pasado 25 de enero, denominadas “Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos” y “Mejoras en la Seguridad Fronteriza y en la Inmigración”, puesto que violan la presunción de inocencia, desconocen el derecho de asilo, ignoran el debido proceso, omiten las protecciones relativas a los niños migrantes, poseen un contenido discriminatorio, homologan delitos graves con faltas menores, fomentan la expulsión colectiva de extranjeros sin atender a las condiciones particulares de cada caso y atropellan el Jus Cogens internacional.

Dichas órdenes ejecutivas, además, convierten a los extranjeros en “extraños deportables” sin necesidad de que hayan sido siquiera acusados de haber cometido un delito, es decir, sin que existan cargos en su contra, pues basta que un oficial de inmigración considere que en el pasado pudieron haber cometido alguna conducta ilícita.

La instancia a la que acudimos puede intervenir decididamente en el caso y otorgar medidas cautelares. Estados Unidos de América está sujeto a las obligaciones que impone la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de acuerdo con la Carta de la OEA, el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 20 y el Reglamento de este órgano en su artículo 51. Finalmente, Estados Unidos está sometido a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1959; apunta López Obrador en su petición.

López Obrador además extendió una convocatoria a todos los migrantes mexicanos y latinoamericanos para que a través de sus familiares o de sus abogados remitan las particularidades de sus casos a su grupo de abogados ‐nombre; lugar, fecha y forma de detención; causa de la detención; en su caso, cargos de los que ha sido acusado; fecha de ingreso a los Estados Unidos de América; etapa del procedimiento en la que se encuentra inmerso; fecha a partir de la cual contó con asistencia consular‐ quienes conformarán un expediente identificando a miles de víctimas para que sean sujetos de protección de la Comisión Interamericana, pero reservando sus datos personales durante la tramitación de la petición, evitando su difusión pública.

• Entre las acciones inmediatas anunciadas por AMLO, desde el 21 de febrero y hasta el 11 de marzo estarán recibiendo casos concretos de potenciales víctimas que puedan verse afectadas por las órdenes ejecutivas, a través del correo electrónico: netzai@consultant.com.

El 15 de marzo, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitaremos que otorgue medidas cautelares para detener las posibles deportaciones y detenciones.

Solicitaremos una audiencia a la Comisión Interamericana, el 17 de abril, es decir el primer día en que se encuentre abierto el sistema para solicitar audiencias y reuniones de trabajo para el 164 Período Extraordinario de Sesiones.

En el documento, Andrés Manuel López Obrador explica que en el pasado, el Estado Mexicano ha tomado acciones legales en forma proactiva, buscando la protección de sus nacionales, por ejemplo, haciendo valer su derecho de asistencia consular. En este sentido se condujeron litigios ante la Corte Internacional de Justicia y se solicitaron opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la actual postura pasiva e inoperante del gobierno mexicano, es necesario que el pueblo se organice para defender a nuestros connacionales.

Además de AMLO, la petición ha sido apoyada por Genaro David Góngora Pimentel, Ministro en retiro de la SCJN, John Burroughs de New York City, Marco A. Palau, Joshua Paulson de Top Criminal Defense Attorney in New York; John Ackerman, Manuel Becerra, Jaime Cárdenas Gracia y Claudia Mendoza Antúnez de la UNAM, Francisco Aureo Acevedo Castro y Juan Antonio Araujo Riva Palacio del Instituto Mexicano para la Justicia; Javier Quijano Baz del; despacho Quijano, Cortina y De la Torre Abogados, y otros.

•