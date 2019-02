Familia de mujer atropellada por Uber exige indemnización

Gabriel Limón

La familia de una mujer que fue atropellada por un vehículo Uber auto manejado el año pasado presentó una demanda por 10 millones de dólares contra el Ayuntamiento de Tempe.

El viudo y la hija de Elaine Herzberg, de 49 años, dijeron en el reclamo, que es un precursor de una demanda, que la ciudad era responsable porque no “ejerció un cuidado razonable” para hacer que el área donde ella era segura para los peatones.

Una foto de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte mostró que un camino de ladrillo en la calle no se alineaba con ningún cruce de peatones y confundía a los peatones.

Herzberg fue atropellada el 18 de marzo cuando cruzaba Mill Avenue cerca de Curry Road cuando no estaba en el cruce de peatones, dijo la policía, pero el conductor de seguridad detrás del volante estaba viendo un programa de televisión en un teléfono justo antes del accidente.

El auto había viajaba alrededor de 40 millas por hora, por lo que el impacto fue muy fuerte.

El video del accidente mostraba a Herzberg visible en los faros del auto caminando su bicicleta a través de la calle, pero el punto de vista del video cambió al conductor, que miraba hacia abajo y luego hacia arriba.

Rolf Ziemann y Christine Wood buscan cada uno 5 millones de dólares para resolver la “muerte injusta” de Herzberg, según el documento del tribunal.

La ciudad de Tempe creó la condición peligrosa de una pasarela peligrosa. Luego fallaron en (1) proporcionar un paso de peatones; (2) iluminar adecuadamente el área para que los conductores puedan ver a los peatones que usan la pasarela; y (3) proporcionar cualquier otra modificación que hubiera permitido un cruce seguro.

La Ciudad de Tempe sabía o debería haber sabido que los peatones utilizarían la pasarela para cruzar la calle, dice el documento de la demanda.