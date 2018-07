Por Hugo Laveen

Brandon, Missouri. Una demanda por homicidio culposo que busca $100 millones en daños ha sido presentada contra el operador de un bote que se hundió en un lago cerca de Branson, Missouri, matando a 17 pasajeros.

Cuando el buque anfibio Ride the Ducks Branson comenzó a hundirse el 19 de julio, el dosel atrapó a los pasajeros y los arrastró al fondo del lago, dijo el lunes el abogado Robert Mongeluzzi en una conferencia de prensa.

Los pasajeros podrían haber sobrevivido si los operadores de Branson no hubieran ignorado una recomendación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de 2002 de que se deben retirar todos los pabellones de los botes de patos, dijo.

“Hicieron una decisión consciente e intencional de no retirar las marquesinas y la única razón por la que puedo suponer es dinero y ganancias”, dijo.

El buque anfibio Ride the Ducks Branson tenía 31 personas a bordo cuando abandonó la costa el 19 de julio en Table Rock Lake debido a que una fuerte tormenta eléctrica azotó vientos y olas intensas. El bote se hundió y mató a 17 personas, de entre 1 y 76 años, incluidos nueve miembros de la familia Coleman.

La demanda se presentó el domingo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Misuri para los administradores de las propiedades de dos familiares fallecidos: Ervin Coleman, de 76 años, y Maxwell Ly, de 2. Se espera que otros miembros de la familia se unan a la demanda. Mongeluzzi dijo.