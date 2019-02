Por Hugo Laveen

Tempe, AZ.- La familia de la mujer que fue atropellada y muerta por un vehículo auto conducido el año pasado en Tempe, presentó un Aviso de reclamación contra la Ciudad de Tempe, en busca de $10 millones.

Las imágenes de la cámara del tablero muestran el momento en que Elaine Herzberg, de 49 años de edad, fue atropellada por un vehículo auto-conducido mientras paseaba su bicicleta por la carretera a las afueras de un cruce peatonal cerca de Mill Avenue y Curry Road en Tempe, en marzo pasado.

La hija y el esposo de Herzberg ahora han presentado un Aviso de reclamación exigiendo $ 5 millones cada uno como acuerdo o tienen la intención de presentar una demanda. “Creo que tener un juicio contra un municipio en particular por daños relacionados con un vehículo no tripulado que opera en la carretera es un caso único”.

El abogado James Arrowood no representa a ninguna de las partes, pero dice que este podría ser un caso difícil porque la tecnología involucrada es tan nueva y no ha habido casos como este.

“Las carreteras están diseñadas para vehículos con conductores, por lo que las señales, las curvas, los grados de ángulos y ese tipo de cosas que normalmente se aplicarían a un caso donde hay un conductor en el vehículo no se aplican necesariamente en un vehículo no tripulado”.

El reclamo alega que la Ciudad de Tempe es responsable porque había un camino de ladrillos diseñado para acomodar a las personas para cruzar en el lugar del accidente y la Ciudad no hizo tres cosas: 1. Proporcionar un paso de peatones, 2. Iluminar adecuadamente el área y, 3. Proporcionar otras modificaciones que habrían permitido un cruce seguro.

“Puede ser muy difícil atribuir la responsabilidad por algo que razonablemente no podría anticipar”. Arrowood dice que si este caso termina en la corte, todos los ojos estarán en Arizona.

“Creo que este caso en particular va a ser más que interesante con respecto a los precedentes legales. Creo que podría ser, en cierto sentido, sin ser demasiado grandioso, hacer historia, ciertamente en el estado de Arizona”.

Se cree que la muerte de Herzberg es la primera muerte de un peatón golpeado por uno de estos vehículos autónomos. La familia ya ha llegado a un acuerdo privado con Uber. La Ciudad de Tempe reconoció el reclamo pero dijo que no puede comentar sobre los litigios pendientes.