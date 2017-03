NACIONAL

El liderazgo de la minoría demócrata del Senado amenazó a la mayoría republicana con paralizar el gobierno federal si colocan el presupuesto para el muro con México, deportaciones y otras “píldoras venenosas” en la ley de gastos.

En una carta dirigida al líder republicano Mitch McConnell, el dirigente de los demócratas del Senado, Charles Schumer, dejó en claro que si se incluyen esos temas no tendrán los votos que requieren de la oposición para mantener abierto el gobierno después del 28 de abril.

“Si los republicanos insisten en insertar píldoras venenosas tales como el financiamiento Planned Parenthood, construir un muro fronterizo o poner en marcha una fuerza de deportación, estarán paralizando al gobierno y dándole un duro golpe a la economía”, señaló Schumer.

La aprobación de la ley de gastos requiere 60 de los 100 votos del Senado. Los republicanos cuentan con 52 escaños, por lo que requieren el apoyo de al menos ocho votos demócratas.

En caso de no lograrse un acuerdo entre republicanos y demócratas, el gobierno federal quedaría paralizado, toda vez que por el momento sólo cuenta con un presupuesto de emergencia que mantiene los gastos al nivel del año fiscal 2016.

La misiva, firmada por Schumer y los miembros del liderazgo demócrata del Senado, deploró que hasta el momento la administración de Donald Trump no ha detallado como planea utilizar el principio de “dominio eminente” para adquirir los terrenos privados donde sería elevado el muro.

Algunos terratenientes de estados como Texas y tribus nativas del estado de Arizona han expresado su oposición a la venta de sus tierras para el muro.

En su carta, los demócratas lamentaron que el presidente no haya aclarado el diseño del muro, sólo localización, su construcción y el asunto de cómo planea hacer cumplir su promesa de que México pague el proyecto.

De acuerdo con estimaciones independientes, el muro podría tener un costo de entre 13 mil millones y 21 mil millones de dólares.

“Consideramos que sería inapropiado insistir en la inclusión de tal financiamiento en una ley de gastos que es necesaria para que la mayoría republicana en control del Congreso evite un cierre del gobierno tan temprano en la administración Trump”, indicaron.

La carta fue firmada por el senador demócrata de Ilinois, Dick Durbin, la senadora del estado de Washington, Patty Murray, la senadora de Michigan, Debbie Stabenow y el senador de Vermont, Patrick Leahy.