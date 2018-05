Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Los legisladores demócratas de Arizona respondieron al último tiroteo escolar al pedirle al gobernador republicano Doug Ducey que abra una sesión legislativa especial centrada en la seguridad de las armas.

El viernes, los líderes demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado exigieron al gobernador promulgar leyes más estrictas sobre las armas de fuego, que no faciliten la toma de armas de fuego a personas consideradas una amenaza para el público.

Los demócratas del Senado también quieren elevar la edad en todas las ventas de armas a 21 desde 18 y la prohibición de dispositivos especiales.

“Exigimos que el Gobernador Ducey vuelva a convocar a la Legislatura para aprobar una legislación exhaustiva y efectiva de seguridad de armas que mantenga las armas de asesinatos en masa fuera de las manos de personas peligrosas y proporcione recursos para identificar y ayudar a las personas con problemas”, dijo la Senadora Katie Hobbs en un comunicado.

Las llamadas para traer de vuelta a la Legislatura, que se levantó para el año anterior este mes, vienen después de un tiroteo en la escuela secundaria en Texas que dejó 10 muertos y otros 10 heridos.

Es poco probable que Ducey se doblegue ante las demandas de los demócratas.

Ducey intentó aprobar un plan de seguridad escolar a principios de este año que habría agregado más oficiales de recursos escolares en las escuelas.

Pero esa medida no logró ganar tracción y Ducey dijo que volverá a intentarlo el próximo año si es reelecto.

En un comunicado de hoy, la oficina del gobernador dijo:

“Es decepcionante que este plan no haya sido aprobado por la Legislatura, pero el gobernador está comprometido a luchar por las reformas de sentido común incluidas en este paquete integral. Alienta a los republicanos y a los demócratas a dejar de lado la política y unirse en apoyo, fuera del tema partidista “.