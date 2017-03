Por Hugo Laveen

Las tripulaciones de demolición fueron a trabajar el jueves a excavar una estación de bomberos en el norte del valle. Pero una estación nueva, más fuerte y más bien construida tomará su lugar.

La Estación de bomberos Daisy Mountain 145 está ubicada en 1120 W. Desert Hills Drive, cerca de la I-17 y al norte de la autopista Carefree.

La estación fue construida en 2001. Desafortunadamente, hubo algunos problemas de construcción, defectos y problemas estructurales.

Según la Daisy Mountain Fire Department, “la estación fue construida por un ex jefe de bomberos (literalmente) y no había ninguna garantía o contratista que podría ser considerado responsable de la construcción defectuosa. La estación estaba teniendo problemas estructurales debido a la compactación del suelo antes de la construcción. El distrito llevó a cabo un estudio de viabilidad para determinar si sería más rentable para reparar la estación o reconstruir y debido a los amplios problemas con el edificio se determinó que sería más rentable reconstruir”.

Una nueva estación se construirá en el mismo lugar.

“El Distrito de Bomberos se ha asociado con una firma de construcción de renombre que se asegura de que con la compactación del suelo y las precauciones adecuadas el edificio no tendrá problemas similares”, según los oficiales de bomberos de Daisy Mountain.

Se estima que la construcción tardará de seis a ocho meses. Mientras tanto, las tripulaciones se han trasladado a una estación temporal aproximadamente a media milla al este de la estación actual.

Funcionarios de bomberos dicen que los ciudadanos no verán ninguna pérdida de servicios.

En la página de Facebook de Daisy Mountain Fire Department, puedes ver un video que muestra las representaciones de cómo será la nueva estación.