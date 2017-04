Por Hugo Laveen

Un tribunal federal de apelaciones ha denegado la última solicitud del ex representante estadounidense Rick Renzi para un nuevo juicio por cargos de corrupción.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no. Circuito de Estados Unidos rechazó el miércoles los argumentos del ex congresista de Arizona de que sus condenas de 2013 deberían ser anuladas porque el gobierno no reveló algunos hechos, incluyendo que el FBI le dijo a un testigo clave, que recibiría una paga a cambio de su testimonio.

La corte de apelaciones confirmó la decisión de un juez federal de Tucson de que aunque los fiscales falsificaron la participación financiera del testigo clave, no habría cambiado el resultado del juicio.

Renzi fue liberado de la prisión federal en enero tras cumplir tres años por corrupción, lavado de dinero y otros cargos.