Deroga El Paso prohibición de viajes a Arizona

Nacional

El ayuntamiento de El Paso aprobó con cuatro votos a favor y tres en contra, derogar una vieja ordenanza que prohibía los viajes de sus funcionarios y empleados a Arizona. Ahora los funcionarios podrán viajar al vecino estado, por negocios, y sin miedo a amonestaciones.

En 2010, el Concejo Municipal adoptó una política de no gastar dinero en impuestos en Arizona en protesta por la aprobación del proyecto de ley 1070 del Senado de Arizona. Esta es una medida similar a la SB4 que se deseaba implementar en Texas y que permitió a la policía local indagar sobre el estatus migratorio de las personas que resultaban de interés de las autoridades locales.

La propuesta de derogar la prohibición de viajar fue colocada en la agenda del ayuntamiento por el alcalde Dee Margo. El punto del orden del día indicaba que el alcalde y el Ayuntamiento ya no consideran necesario o útil la prohibición de viajar.

La medida fue punto de discusión entre Alexsandra Anello, del Distrito 2, Cassandra Hernández Brown, del Distrito 3; que se opusieron a levantar la prohibición por considerar que las condiciones que dieron vida a la prohibición se mantenían vigentes.

Peter Svarzbein, del Distrito 1, y el alcalde Dee Margo, demostraron su apoyo a retirar la veda por razones de competitividad regional. “Estamos reclutando industrias de Arizona”, comentó Margo, como la razón para someter la normativa a votación.

De Margo de hecho, apeló a las opositoras, que al final resultaron ser tres -Anello, Hernández Brown y Claudia Ordaz- sobre la necesidad de ser “eficientes” y no basar sus acciones en defensas “políticas”.

La Ciudad de El Paso se unió a una demanda con San Antonio, Austin y varias organizaciones sin fines de lucro en la lucha contra el SB 4. Un juez federal ha bloqueado temporalmente el SB 4 y ha rechazado implementar algunas partes de sus provisiones.