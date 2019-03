Circle K dio a conocer que algunas de sus estaciones de servicio en el sur del estado se han quedado sin gasolina

Pot Leonardo Reichel Urroz

Tucson, AZ.- La empresa Circle K confirmó esta semana que algunas de sus estaciones de servicio se han quedado sin combustible, predominantemente en el sur de Arizona.

“Debido a circunstancias imprevistas, algunos de nuestros sitios Circle K en Arizona se han quedado sin combustible”, dijo la compañía en una declaración. “Circle K está trabajando arduamente para que su suministro de combustible vuelva a su capacidad máxima lo antes posible. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente a nuestros clientes y les agradecemos su paciencia”.

La compañía no dijo cuántas estaciones se vieron afectadas o cuándo estaría normalizado el abasto de combustible.

Michos conductores de todo el sur de Arizona al llegar a surtir sus tanques de combustible se han encontrado con que sus gasolineras están sin carburante.

Los empleados de varias ubicaciones de Circle K en Tucson confirmaron que no tenían combustible el domingo. La gerencia en una tercera ubicación colocó un cartel en la puerta principal disculpándose por los inconvenientes.

El letrero decía:

“Debido a circunstancias imprevistas, este Circle K se ha quedado sin combustible. No hay combustible sin plomo ni premium sin plomo para bombear. El único combustible disponible es el diesel. Circle K se disculpa con todos los clientes afectados y está trabajando arduamente para solucionar este problema.”

La oficina regional de Circle K no ha respondido a un correo electrónico sobre las causas del desabasto y su normalización.