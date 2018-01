Nacional

Memphis, TN. No muchas personas han oído hablar de él, pero un desafío peligroso en Internet está ganando popularidad.

Según el Departamento de Policía de Memphis, uno de los últimos tiroteos en la ciudad se debió a este desafío.

Se llama Desafío No Lackin.

En YouTube, los videos del Desafío No Lackin muestran a la gente empuñando pistolas contra sus amigos, y éstos también sacando un arma. Sin embargo, nadie jala el gatillo.

La madrugada del jueves, un joven de 17 años recibió un disparo en la cabeza en el café de E en Union Avenue.

Según la declaración jurada, Sherman Lackland, de 21 años, estaba sentado en una cabina con dos personas que él conocía, jugando el Desafío No Lackin cuando Lackland accidentalmente disparó a su amigo.

“Una explosión realmente fuerte, luego veo caer al tipo que está frente a él en el piso”, dijo Thomas Fitzpatrick, que estaba dentro del restaurante cuando ocurrió el tiroteo.

Fitzpatrick dijo que los tres hombres estaban sentados juntos cuando el adolescente recibió un disparo. Después del tiroteo, Fitzpatrick dijo que Lackland estaba visiblemente molesto y angustiado.

“Empezó a agarrarlo y decirle que se levantara y luego estaba un poco enojado y balanceaba los taburetes y esas cosas”, dijo Fitzpatrick.

Lackland ahora enfrenta cargos después de jugar un juego que algunos dicen que nunca debería volver a jugarse. “Eso no es para lo que están hechos, y no deberían tener armas en primer lugar”, dijo Rebecca Birch.

“Es algo que no debes manipular”, dijo West Moore. “Son demasiados los niños asesinados como están”.

En el último control, la víctima se encuentra en estado crítico. Lackland está acusado de asalto agravado, peligro imprudente y posesión ilegal de un arma.