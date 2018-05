Nacional

Las cuadrillas en el centro de Florida encontraron un cuerpo en un estanque infestado de cocodrilos, donde un testigo dice que un adolescente gritó “me mordió, me mordió” antes de desaparecer bajo el agua.

El vocero del Sheriff del Condado de Orange, Jeff Williamson, dijo en un correo electrónico el jueves por la mañana que la unidad marina encontró el cuerpo.

Eric Wolfe dijo a los despachadores del 911 el miércoles que vio a un adolescente agitando los brazos en el agua y gritando antes de acercarse a unos 20 metros de la costa.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, el Cuerpo de Bomberos del Condado de Orange y la Oficina del Sheriff del Condado de Orange participaron en la búsqueda.

Williamson dijo que no se había reportado la desaparición de adolescentes en el área.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.