Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ. Comenzó con una rara oportunidad de ver el Super Blue Blood Moon, y ahora ha desaparecido una madre del Valle.

Ha pasado casi una semana, y la familia de Diana Junge, de 48 años, aún no ha tenido noticias suyas.

Sus padres todavía tienen la esperanza de que está en algún lugar en las Montañas Superstition, acampando o esperando ser rescatada.

El Departamento de Policía de Goodyear está dirigiendo esta investigación, y esta noche dicen que su desaparición es “sospechosa”.

“Tiene una gran sonrisa, una hermosa sonrisa y la gente realmente se fija en ella”, dijo Cristina Junge, la madre de Diana.

Cristina espera que alguien recuerde la sonrisa de su hija de la semana pasada, cuando dice que su hija Diana estaba en las Montañas de la Superstición tratando de vislumbrar el eclipse lunar.

“Fue muy importante para ella, había estado leyendo mucho sobre eso y todo”, dijo Cristina.

Diana se mudó a Goodyear hace seis meses. Ella había estado viviendo con sus padres después de separarse de su esposo en Colorado, donde aún viven sus dos hijos, de entre 15 y 22 años.

Sus padres incluso comenzaron a construir una adición en su casa para que ella tuviera un lugar donde quedarse.

Dicen que Diana se había centrado en su salud. Pasar tiempo en la naturaleza, dice su madre, fue una gran parte de eso.

“Ese día ella estaba muy feliz, vino y me dio un gran abrazo para decir adiós, y me preguntó si podía prestarle mis botas porque las suyas eran malas. Así que ella tenía botas realmente buenas saliendo, y se fue”, dijo. Cristina.

Pero esa noche, Diana nunca regresó a casa. Su Jeep naranja 2015 fue encontrado el jueves estacionado cerca del Área Recreativa de Granite Reef en el Bosque Nacional Tonto. La identificación de Diana todavía estaba adentro.

“Dios quiere que ella esté bien”, dijo Cristina. .

Ahora sus padres le están pidiendo a cualquiera que haya visto algo que llame a la oficina del Sheriff de Maricopa o a la policía de Goodyear.

Diana tiene condiciones médicas por las que su familia está empezando a preocuparse.